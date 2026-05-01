1 Mayıs'ta kuaförler açık mı, güzellik merkezleri, berberler açık mı?

Resmi tatil takviminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, dışarı çıkıp vakit geçirmek isteyenler arama motorlarında "1 Mayıs Cuma berberler kapalı mı, bugün kuaförler randevu alıyor mu?" başlıklarını sorguluyor. Kamu kurumlarının aksine, hizmet sektöründeki birçok özel salonun 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da kapılarını açık tutması beklenirken, bazı mahalle esnaflarının tatil yapmayı tercih edebileceği belirtiliyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde kişisel bakım randevusu olanlar veya yeni randevu almak isteyenler için kentin farklı noktalarındaki salonların çalışma saatleri ve hizmet detaylarını sizler için derledik.

1 MAYIS CUMA BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi bir tatildir ve bu kapsamda resmi kurum ile kuruluşlar kapalı olacaktır. Ancak berberler ve kuaförler özel işletme statüsünde oldukları için tüm salonların kapalı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Birçok berber ve kuaför, müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine 1 Mayıs Cuma günü de hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak bazı mahalle esnafları veya bireysel çalışan salonlar resmi tatili dinlenerek geçirmeyi tercih edip kapılarını açmayabilir.

GÜZELLİK MERKEZLERİ 1 MAYIS’TA HİZMET VERECEK Mİ

Güzellik merkezleri de tıpkı kuaför ve berber salonları gibi kendi yönetimlerinin kararına göre hareket etmektedir. Resmi bir kuruluş olmadıkları için birçok güzellik merkezi 1 Mayıs’ta açık olacaktır. Özellikle randevu sistemiyle çalışan büyük merkezler, tatil günündeki yoğunluğu karşılamak adına mesailerine kesintisiz devam etmektedir. Cilt bakımı, lazer epilasyon veya diğer estetik işlemler için randevusu olan vatandaşların, gitmeden önce salonlarını teyit için aramaları önerilir.

AVM İÇİNDEKİ KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezleri (AVM), 1 Mayıs resmi tatilinde ziyaretçilere açık olduğu için bünyesinde barındırdığı kuaför ve güzellik salonları da AVM çalışma saatlerine (10:00 - 22:00) bağlı kalarak hizmet sunmaktadır. Cadde üzerindeki dükkanların aksine, AVM içindeki işletmelerin kapalı olma ihtimali oldukça düşüktür.

BERBER VE KUAFÖRE GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesi ve hafta sonu tatiliyle birleşmesi nedeniyle salonlarda normalden daha fazla yoğunluk yaşanabilir. Mağduriyet yaşamamak adına şu noktalara dikkat edilmelidir:

• Randevu Kontrolü: Mevcut bir randevunuz varsa işletmenin açık olup olmadığını telefonla teyit edin.

• Açılış-Kapanış Saatleri: Bazı salonlar resmi tatil nedeniyle mesaiye biraz daha geç başlayabilir.

• Yol Durumu: 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı ana arterlerin trafiğe kapalı olabileceğini ve ulaşımın aksayabileceğini göz önünde bulundurarak randevu saatinizi planlayın.

SALONLAR NE ZAMAN NORMAL MESAİYE GEÇECEK?

1 Mayıs Cuma günü kapalı olan az sayıdaki işletme de dahil olmak üzere tüm berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla tam kapasite ile hizmet vermeye devam edecektir. 1 Mayıs'ta açık olan işletmeler ise herhangi bir kesinti olmadan hafta sonu mesaisini sürdürecektir.