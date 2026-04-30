1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs Cuma okul yok mu?

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında "1 Mayıs Cuma okul yok mu?" başlığı yer alıyor. 2026 resmi tatiller listesinde bulunan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kamu kurumları ve bankaların yanı sıra üniversiteler ve okullar da kapalı olacak. Cuma gününün tatil olmasıyla birlikte öğrenciler Pazartesi gününe kadar sürecek olan 3 günlük bir tatilin tadını çıkaracak. Peki, öğretmenler için 1 Mayıs’ta ek ders ödemesi yapılacak mı ve özel okullarda durum ne? Eğitim dünyasından 1 Mayıs tatiline dair en güncel bilgiler haberimizde...

1 MAYIS RESMİ TATİL OLARAK MI KABUL EDİLİYOR?

Türkiye'de 2009 yılından bu yana yasal olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil statüsündedir. Ülke genelinde kamu çalışanları için tatil olan bu günde, devlet daireleri ve resmi kurumlar faaliyetlerine ara vermektedir.