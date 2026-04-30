1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs Cuma okul yok mu?
2026 yılı takviminde bahar aylarının en beklenen tarihlerinden biri olan Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli "1 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi çalışma takvimine göre, resmi tatil statüsünde olan bu özel günde Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslere ara veriliyor.
Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında "1 Mayıs Cuma okul yok mu?" başlığı yer alıyor. 2026 resmi tatiller listesinde bulunan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kamu kurumları ve bankaların yanı sıra üniversiteler ve okullar da kapalı olacak. Cuma gününün tatil olmasıyla birlikte öğrenciler Pazartesi gününe kadar sürecek olan 3 günlük bir tatilin tadını çıkaracak. Peki, öğretmenler için 1 Mayıs’ta ek ders ödemesi yapılacak mı ve özel okullarda durum ne? Eğitim dünyasından 1 Mayıs tatiline dair en güncel bilgiler haberimizde...
1 MAYIS RESMİ TATİL OLARAK MI KABUL EDİLİYOR?
Türkiye'de 2009 yılından bu yana yasal olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil statüsündedir. Ülke genelinde kamu çalışanları için tatil olan bu günde, devlet daireleri ve resmi kurumlar faaliyetlerine ara vermektedir.
1 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Resmi tatil takviminin eğitim kurumlarını da kapsaması nedeniyle, 1 Mayıs 2026 Cuma günü okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler derslere bir gün süreyle ara verecek. Bu durum, hafta sonu ile birleşerek öğrenciler için toplamda 3 günlük bir tatil imkanı yaratacak.
EĞİTİM ÖĞRETİME NE ZAMAN DEVAM EDİLECEK?
Cuma günü başlayacak olan tatilin ardından, okullarda eğitim süreci normal takvimine geri dönecek. Türkiye genelindeki tüm okullarda ders zili, 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı yeniden çalacak. Hafta sonu boyunca dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, yeni haftaya Pazartesi günü itibarıyla başlayacaklar.
ÜNİVERSİTELERDE 1 MAYIS TATİL Mİ?
Yalnızca temel eğitim kurumları değil, yükseköğretim kurumları da resmi tatil kapsamına girmektedir. Dolayısıyla 1 Mayıs Cuma günü üniversitelerde de ders yapılmayacak. Akademik ve idari personel de resmi tatil haklarından yararlanacak. Bazı üniversitelerin sınav takvimlerinde güncellemeler yapılmış olabileceği için öğrencilerin kendi fakülte duyurularını takip etmeleri önerilmektedir.
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Okulların tatil olmasıyla birlikte dışarı çıkmayı planlayan öğrenciler ve vatandaşlar için ulaşım detayları da belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz veya indirimli hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşların ulaşım kartlarını kullanarak bu imkandan yararlanabileceği belirtildi.
