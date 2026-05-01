1 Mayıs müzeler açık mı, 1 Mayıs'ta müzeler kapalı mı?

Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının faaliyetlerine ara vermesi, sanatseverlerin aklına "1 Mayıs Cuma müzeler kapalı mı, hangi müzeler hizmet veriyor?" sorusunu getirdi. Milli bayramlar ve resmi tatillerde genellikle ziyarete açık olan müze ve sarayların 2026 yılındaki çalışma takvimi, Bakanlık tarafından yapılan son duyurularla netlik kazandı. Özellikle yaz sezonu düzenlemesiyle ziyaret saatleri uzatılan Efes, Galata Kulesi ve Anadolu Hisarı Müzesi gibi noktaların yanı sıra, özel müzelerin tatil mesaisi hakkındaki tüm detayları ve 1 Mayıs Cuma günü açık olacak kültür duraklarını sizler için derledik.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil takvimine denk gelmesiyle birlikte, bu özel günü kültürel bir geziyle değerlendirmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs'ta müzeler açık mı, ören yerleri ziyaret edilebilir mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 2026 yılında Cuma gününe denk gelen bu tatilde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin çalışma saatleri, tatil planı yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte 1 Mayıs Cuma günü müzelerin çalışma durumu ve ziyaret saatlerine dair detaylar:

Türkiye'de 1 Mayıs, 2009 yılında TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunla birlikte "Emek ve Dayanışma Günü" adı altında resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar doğrultusunda, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 1 Mayıs Cuma günü resmi tatildir. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve bankalar gibi pek çok kuruluş faaliyetlerine ara vermektedir.

1 MAYIS CUMA MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan müze ve ören yerleri, genellikle resmi tatillerde de ziyarete açık tutulmaktadır. Bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerleri, dini bayramların birinci günü öğle saatlerine kadar kapalı tutulsa da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi resmi tatillerde genellikle ziyarete açıktır. Bu kapsamda Galata Kulesi, Efes Antik Kenti, Topkapı Sarayı ve Göbeklitepe gibi önemli tarihi noktalar 1 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir.

MÜZE ZİYARET SAATLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar müzeler açık olsa da, bazı özel müzelerin veya belediyelere bağlı işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilmektedir. Genel uygulama kapsamında müze ve ören yerleri yaz sezonu saatleri doğrultusunda hizmet vermektedir. Ancak herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına;

• Gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesinden güncel saatleri kontrol etmeniz,

• Özellikle özel vakıf müzeleri (İstanbul Modern, Pera Müzesi vb.) için telefonla bilgi almanız,

• 1 Mayıs nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapalı olabileceğini göz önünde bulundurarak ulaşım planı yapmanız önerilmektedir.

MÜZEKART 1 MAYIS’TA GEÇERLİ Mİ?

Müze ve ören yerlerinin açık olduğu 1 Mayıs Cuma günü, Müzekart kullanımı kesintisiz olarak devam etmektedir. Müzekart sahibi olan vatandaşlar, bakanlığa bağlı tüm noktalara standart kurallar dahilinde giriş yapabilirler. Ayrıca bayram tatilini fırsat bilerek Müzekart çıkartmak isteyenler, açık olan müze gişelerinden veya dijital platformlar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

ÖZEL MÜZELERİN ÇALIŞMA DURUMU

Özel müze işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bağımsız olarak kendi çalışma takvimlerini belirleyebilirler. Çoğu özel müze, 1 Mayıs'ta ziyaretçi yoğunluğu beklendiği için kapılarını açık tutmaktadır. Sanat galerileri ve vakıf müzeleri genellikle Pazartesi günleri kapalı olup, resmi tatilin Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle bu kurumların büyük bir kısmının açık olması beklenmektedir.