1 Mayıs kütüphaneler açık mı, 1 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı?

Resmi tatil takvimi kapsamında çalışma planı yapanlar için "1 Mayıs Cuma kütüphaneler kapalı mı, hangi kütüphaneler hizmet veriyor?" başlığı gündemin üst sıralarında yer alıyor. Milli Kütüphane ve İl Halk Kütüphaneleri gibi devlet kurumları resmi tatil nedeniyle faaliyetlerine ara verirken, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde belediyelerin bünyesindeki bazı kütüphaneler sınırlı saatlerle veya nöbetçi sistemle kapılarını açık tutabiliyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde ders çalışmak veya kitap ödünç almak isteyen vatandaşlar için kütüphane mesai saatleri ve açık olan istisnai adreslerin listesini haberimizde bulabilirsiniz.

1 MAYIS CUMA KÜTÜPHANELER HİZMET VERECEK Mİ?

1 Mayıs resmi tatil statüsünde olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan İl Halk Kütüphaneleri ve Milli Kütüphane genellikle kapalıdır. Kamu kurumları resmi tatil protokolü uyguladığından, devlet bünyesindeki kütüphaneler bir günlük aranın ardından yeniden kapılarını açacaktır. Ancak üniversite kütüphaneleri ve belediyelere bağlı bazı çalışma alanlarında durum farklılık gösterebilmektedir.

ÜNİVERSİTE VE BELEDİYE KÜTÜPHANELERİ AÇIK MI?

Okul ve üniversite kütüphaneleri, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına kendi yönetimsel kararları doğrultusunda açık kalabilmektedir. Bazı vakıf ve devlet üniversiteleri, 24 saat açık olan çalışma salonlarını resmi tatillerde de hizmete sunmaktadır. Aynı şekilde, büyükşehir belediyelerine bağlı bazı "Yeni Nesil Kütüphaneler" ve semt kütüphaneleri nöbetçi sistemle veya sınırlı saatlerde hizmet verebilir.

1 MAYIS AÇIK OLAN KÜTÜPHANELER LİSTESİ

Şu an için kütüphanelerin çalışma durumuyla ilgili genel eğilim şu şekildedir:

• Milli Kütüphane: Resmi tatil nedeniyle kapalı olması bekleniyor.

• Halk Kütüphaneleri: Bakanlığa bağlı birimler genellikle hizmet vermemektedir.

• Belediye Kütüphaneleri: Birçok belediye, kütüphanelerini resmi tatil olmasına rağmen açık tutmaktadır.

• Üniversite Kütüphaneleri: Kendi kampüs düzenlemelerine göre 7/24 esasıyla açık olabilir.

KÜTÜPHANEYE GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Resmi tatil günlerinde kütüphanelerin çalışma saatleri anlık olarak değişebildiğinden, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına gitmeyi planladığınız kütüphanenin resmi internet sitesini kontrol etmeniz veya telefonla arayarak bilgi almanız büyük önem taşımaktadır. İstanbul’da Atatürk Kitaplığı gibi 7/24 hizmet veren noktaların durumunu ise İBB Kütüphane mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

KÜTÜPHANELER NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

1 Mayıs Cuma günü uygulanan tatil programının ardından, kütüphaneler hafta sonu rutin çalışma saatlerine geri dönecek. Milli Kütüphane ve halk kütüphaneleri gibi kurumlar, 4 Mayıs Pazartesi sabahı itibarıyla tam kapasite ile normal mesai düzenine geçmiş olacaktır. Resmi makamlardan konuyla ilgili yeni bir duyuru yapılması durumunda içeriğimiz güncellenecektir.