1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma kargolar dağıtım yapacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil kapsamında değerlendirilen önemli günlerden biridir. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 1 Mayıs’ta kargo gönderimi ve teslimatı yapmak isteyen vatandaşlar, kargo firmalarının çalışma durumunu merak etmektedir. Özellikle “kargolar açık mı, kapalı mı?” ve “dağıtım yapılacak mı?” soruları yoğun şekilde araştırılmaktadır.

1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil olduğu için birçok kargo firması bu tarihte hizmet vermemektedir. Ancak kargo şirketlerinin tamamı aynı uygulamayı birebir sürdürmeyebilir. Geçmiş yıllardaki resmi duyurular ve operasyonel bilgilere göre genel tablo şu şekildedir:

Yurtiçi Kargo: Resmi tatil nedeniyle şube bazlı hizmet vermez, genellikle tüm birimler kapalı olur.

Aras Kargo: 1 Mayıs’ta resmi tatil kapsamında hizmet sunulmaz, şubeler kapalıdır.

DHL Kargo: Uluslararası operasyonlarda da 1 Mayıs’ta hizmet durdurulmaktadır.

Sürat Kargo: Resmi tatil günlerinde şube hizmeti verilmemektedir.

PTT Kargo: Bazı operasyonel istisnalar dışında genel olarak dağıtım ve teslimat yapılmaz, şubeler kapalıdır.

UPS ve diğer özel kargo firmaları: Çalışma saatleri firmaya göre değişiklik gösterebilir, ancak resmi tatillerde çoğunlukla sınırlı veya kapalı hizmet uygulanır.

Bu nedenle 1 Mayıs günü kargo göndermek veya teslim almak isteyen vatandaşların, ilgili firmanın resmi duyurularını kontrol etmesi önem taşımaktadır.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

1 Mayıs’ta kargo dağıtım hizmetleri genel olarak durdurulmaktadır. Resmi tatil olması nedeniyle hem şubelerde işlem yapılmaz hem de adreslere teslimat operasyonları büyük ölçüde askıya alınır. Ancak bazı firmalarda istisnai durumlar görülebilmektedir.

Genel dağıtım durumu şu şekilde özetlenebilir:

Yurtiçi Kargo: Dağıtım yapılmaz, gönderiler bir sonraki iş gününe aktarılır.

Aras Kargo: Teslimat ve dağıtım hizmeti verilmez.

DHL Kargo: Ulusal ve uluslararası gönderilerde operasyon durur.

Sürat Kargo: 1 Mayıs’ta dağıtım yapılmaz.

PTT Kargo: Bazı merkezlerde sınırlı işlem yapılabilse de genel olarak dağıtım gerçekleştirilmez.

UPS ve özel kargo firmaları: Operasyon planına bağlı olarak değişmekle birlikte çoğunlukla teslimat yapılmaz.

Bu kapsamda 1 Mayıs günü verilen kargo gönderileri genellikle ilk iş günü itibarıyla işleme alınır ve dağıtım süreci yeniden başlatılır. Özellikle şehirler arası gönderilerde gecikme yaşanması normal kabul edilmektedir.