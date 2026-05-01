1 Mayıs hastaneler açık mı, 1 Mayıs Cuma devlet hastaneleri ve özel hastaneler çalışıyor mu?

Sağlık kurumlarındaki mesai düzenini mercek altına alan vatandaşlar, "1 Mayıs Cuma devlet hastaneleri ve özel hastaneler çalışıyor mu, doktorlar izinli mi?" başlığıyla güncel durumu sorguluyor. Kamu hastanelerinde rutin poliklinik hizmetlerine ara verilirken, özel hastanelerin kendi yönetimsel kararları doğrultusunda sunduğu sağlık hizmetleri farklılık gösterebiliyor. Özellikle acil müdahale gerektiren durumlar için 7/24 esasına göre açık kalacak birimler ve tatil boyunca hizmet verecek sağlık kuruluşları hakkında hazırladığımız rehber, 1 Mayıs 2026 Cuma günü hastanelerin çalışma saatlerini ve hizmet durumlarını kapsıyor.

1 MAYIS’TA DEVLET HASTANELERİ VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

ACİL SERVİSLER 7/24 HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ulusal bayram ve genel tatiller kanunu kapsamında resmi tatil olarak kabul edildiği için devlet hastanelerinde poliklinik hizmetlerine ara verilecektir. Bu tarihte rutin doktor muayeneleri, tahlil işlemleri ve kontrol randevuları gerçekleştirilemez. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden 1 Mayıs Cuma günü için randevu verilmediği gibi, mevcut işlemler bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi tarihine aktarılmaktadır.

Hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olsa da, vatandaşların sağlık mağduriyeti yaşamaması için tüm hastanelerin acil servis bölümleri 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecektir. Beklenmedik sağlık sorunları, yaralanmalar veya acil müdahale gerektiren durumlar için devlet ve üniversite hastanelerinin acil birimleri tam kapasiteyle açık olacaktır.

1 MAYIS’TA SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) ÇALIŞIYOR MU?

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kamu kurumu statüsünde olduğu için resmi tatillerde kapalıdır. 1 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları hizmet vermeyecektir. Aile hekimleri ve hemşireler resmi tatil nedeniyle izinli olacağından; reçete yazdırma, aşılama veya sağlık raporu gibi işlemler için tatil sonrasının beklenmesi gerekmektedir.

ÖZEL HASTANELER 1 MAYIS’TA AÇIK MI?

Özel hastanelerin çalışma düzeni, kurumun kendi yönetimsel kararlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Birçok özel hastane, resmi tatil olmasına rağmen sınırlı sayıda kadro ile poliklinik hizmeti sunmaya devam edebilmektedir. Ancak herhangi bir aksaklık yaşamamak adına, gitmeden önce ilgili özel hastanenin çağrı merkezini arayarak muayene saatleri ve doktor durumu hakkında bilgi alınması tavsiye edilmektedir. Özel hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi kesintisiz hizmet vermeye devam eder.

ECZANELER VE İLAÇ TEMİNİ NASIL OLACAK?

1 Mayıs Cuma günü eczaneler de resmi tatil nedeniyle kapalıdır. İlaç temin etmek isteyen vatandaşlar için sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden veya Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) resmi sitesinden kolayca sorgulayabilirsiniz. 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla tüm eczaneler standart mesai saatlerine geri dönecektir.