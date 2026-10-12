1 Kasım'da sosyal medya yasaklanacak mı sorusu, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemelerin gündemde olduğu bir dönemde ortaya atılan iddialar, kullanıcıların kafasında soru işaretleri bıraktı. Peki, 1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, yoksa asılsız bir söylenti mi? Resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ? 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI BAŞLIYOR

1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi? Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında, 1 Kasım itibarıyla başlayacağı belirtilen sosyal medya yasağı geliyor. Paylaşımların ardından pek çok kullanıcı, tüm vatandaşların sosyal medya erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını merak etti. Ancak yasak herkesi değil, 15 yaşını doldurmamış çocukları kapsıyor. İşte 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Evet, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bir sosyal medya düzenlemesi bulunuyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanması yasaklanıyor. Yönetmeliğin genel hükümleri 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak düzenleme yetişkin kullanıcılara yönelik bir yasak içermiyor.

YASAK HANGİ PLATFORMLARI KAPSIYOR?

Yönetmelik, Türkiye'den erişim sağlanan yerli ve yabancı tüm sosyal medya platformlarını kapsıyor. Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp ve Discord gibi yaygın kullanılan platformlar da düzenlemenin kapsamında yer alıyor.

E-DEVLET'TEN YAŞ DOĞRULAMASI GEREKECEK

Yeni dönemde sosyal medya platformları, hesap açılışında ve kullanım sürecinde yaş doğrulama sistemi uygulamak zorunda olacak. Yaş doğrulaması, kimlik bilgilerinin platformlarla doğrudan paylaşılması yerine e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak özel bir belirteçle yapılacak. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sunacağı bu hizmetle oluşturulan belirteçte yalnızca kullanıcının 15 ve 18 yaşını doldurup doldurmadığı bilgisi yer alacak. Kullanıcının adı, profili ya da kimliğini ortaya çıkarabilecek kişisel veriler ise belirtece dahil edilmeyecek.

MEVCUT HESAPLAR NE OLACAK?

15 yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin yeni hesap açma talepleri doğrudan reddedilecek. Mevcut hesaplar için ise platformlara 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan ya da sahibinin 15 yaşından küçük olduğu belirlenen hesaplar kapatılacak ve hesaplara ait veriler silinecek. Platformlar ayrıca kullanım sürecinde şüpheli bir durum tespit ettiğinde hesabı askıya alarak e-Devlet üzerinden yeniden doğrulama talep edebilecek.

15-18 YAŞ ARASINA YENİ KURALLAR

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük gençler sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek, ancak bu hesaplar için sıkı kurallar uygulanacak. Gençlerin hesaplarında gizlilik ayarları en yüksek seviyede tutulacak ve profiller herkese açık hale getirilemeyecek. Takipçi ve takip edilen listelerini yalnızca hesap sahibi görebilecek. Bu hesaplara yalnızca karşılıklı takipleşilen ya da kullanıcının takip ettiği kişiler mesaj gönderebilecek ve mesajlarda "görüldü" bilgisi yer almayacak.

CANLI YAYIN VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM YASAĞI

Düzenleme, 18 yaş altındaki kullanıcıları bağımlılık yapıcı özelliklerden ve ticari sömürüden korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda çocuk hesapları canlı yayın açamayacak ve kişiselleştirilmiş reklamlara maruz bırakılamayacak. Paylaşımların izinsiz yayılmasını önlemek için ekran görüntüsü alınmasını engelleyen teknik tedbirler uygulanacak. Platformlar, bu hesapları başka kullanıcılara takip önerisi olarak da sunamayacak.

EBEVEYNLERE YENİ YETKİLER

Yönetmelik, ebeveynlere de önemli yetkiler tanıyor. Ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanım sürelerini sınırlandırabilecek, harcama limiti belirleyebilecek, konum paylaşımını yönetebilecek ve ücretli üyelikler ile satın alımları onaya bağlayabilecek. Ancak ebeveyn denetim sistemlerinin çocuğun mahremiyetini orantısız şekilde ihlal etmemesi ve rehberlik odaklı olması gerekiyor.

KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA YAPTIRIM

Platformlar, haksız hesap askıya alma ya da yaş doğrulama hatalarına karşı Türkçe dil seçeneği sunan ve insan incelemesinden geçen bir itiraz mekanizması kurmak zorunda olacak. Kurallara uymayan platformlara ise 5651 sayılı Kanun kapsamında yaptırımlar uygulanacak. Yaptırım öncesinde platformlara ihlali gidermeleri için süre verilecek; cezalar ise ihlalin ağırlığı ve etkilenen çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenecek.