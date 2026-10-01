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1 Ekim, dünya genelinde kahveye ilişkin farkındalığın artırılması ve kahve sektörünün farklı aşamalarında yer alan kişilerin çalışmalarına dikkat çekilmesi amacıyla Dünya Kahve Günü olarak kutlanıyor. Peki 1 Ekim neden seçildi ve Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı? Bu özel günün geçmişi, Uluslararası Kahve Örgütü'nün aldığı kararlara ve 2015 yılında gerçekleştirilen ilk resmi kutlamaya dayanıyor. Peki, 1 Ekim neden Dünya kahve günü olarak kutlanıyor? Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı? Detaylar...

1 EKİM NEDEN DÜNYA KAHVE GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

1 Ekim'in Dünya Kahve Günü olarak belirlenmesinin temeli, Uluslararası Kahve Örgütü (International Coffee Organization - ICO) üyelerinin 2014 yılında aldığı karara dayanıyor. ICO üyeleri, kahve için dünya genelinde ortak bir kutlama günü oluşturulması amacıyla 1 Ekim tarihini belirledi. Kuruluşun açıklamasına göre amaç, farklı ülkelerde farklı tarihlerde gerçekleştirilen kahve günü kutlamalarının yanında, kahve severlerin dünya çapında ortak bir tarihte buluşmasını sağlamaktı.

Uluslararası Kahve Örgütü'nün 7 Mart 2014 tarihli açıklamasında, Uluslararası Kahve Konseyi'nin her yıl 1 Ekim'de Dünya Kahve Günü düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. İlk resmi Dünya Kahve Günü'nün ise 1 Ekim 2015'te gerçekleştirilmesine karar verildi.

1 Ekim tarihinin belirlenmesinin ardından ilk resmi kutlama için hazırlıklar yapıldı. Uluslararası Kahve Örgütü tarafından yayımlanan belgelerde, ilk Dünya Kahve Günü'nün 1 Ekim 2015'te Milano'da gerçekleştirilecek Uluslararası Kahve Konseyi toplantısı ve Küresel Kahve Forumu kapsamında düzenlenmesinin planlandığı görülüyor.

Böylece 1 Ekim, kahve sektörünün ortak uluslararası günü olarak belirlenen tarih haline geldi. İlk resmi Dünya Kahve Günü de 1 Ekim 2015'te Milano'da gerçekleştirildi. Uluslararası Kahve Örgütü, bu tarihten itibaren 1 Ekim'i Dünya Kahve Günü olarak duyurmaya devam ediyor.

Günün kapsamı yalnızca kahvenin kendisiyle sınırlı değil. Uluslararası Kahve Örgütü, Dünya Kahve Günü'nü kahve sektörünün çeşitliliğine ve kahve üretiminde emeği bulunan milyonlarca kişiye dikkat çekmek için bir fırsat olarak tanımlıyor. Kahve üreticilerinden kavuruculara, baristalardan kahve işletmelerine kadar sektörün farklı aşamalarında çalışan kişiler bu kapsamda anılıyor.

2026 yılında ise 1 Ekim'in uluslararası niteliği açısından yeni bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1 Ekim'i resmi olarak Uluslararası Kahve Günü olarak belirledi. Birleşmiş Milletler, bu günün kahvenin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel önemine dikkat çekmesini amaçlıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kahve Günü'nün ortaya çıkış süreci, kahve sektörünü uluslararası ölçekte temsil eden Uluslararası Kahve Örgütü'nün çalışmalarıyla şekillendi. Örgütün kayıtlarına göre 2014 yılında üye ülkeler, kahve için ortak bir uluslararası gün oluşturulması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Uluslararası Kahve Konseyi'nin 2014 yılına ait karar belgelerinde, Dünya Kahve Günü için farklı tarihler üzerinde değerlendirmeler yapıldığı görülüyor. Yapılan görüşmelerin ardından 1 Ekim tarihinin tercih edilmesine karar verildi. Konsey, ilk Dünya Kahve Günü'nün 1 Ekim 2015'te, Milano'daki Uluslararası Kahve Konseyi oturumu ve Küresel Kahve Forumu sırasında gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

2015 yılına gelindiğinde hazırlıklar tamamlandı. Uluslararası Kahve Örgütü, 1 Ekim 2015'te ilk resmi Dünya Kahve Günü'nün düzenleneceğini açıkladı. Kutlama, Milano'da düzenlenen 115. Uluslararası Kahve Konseyi toplantısı ve ilk Küresel Kahve Forumu ile aynı dönemde gerçekleştirildi.

İlk resmi Dünya Kahve Günü'nün amacı, kahveyi dünya çapında ortak bir gün içerisinde kutlamanın yanı sıra kahve sektöründe çalışan insanların emeğine de dikkat çekmekti. Uluslararası Kahve Örgütü'nün 2015 tarihli açıklamasında kahve üreticileri, kavurucular, baristalar ve kahve işletmesi sahipleri gibi sektörün farklı kesimleri özellikle vurgulandı.

Bu süreçte 1 Ekim, farklı ülkelerdeki kahve etkinliklerini ortak bir tarihte buluşturan uluslararası bir gün haline geldi. Uluslararası Kahve Örgütü de Dünya Kahve Günü'nün kahvenin çeşitliliğini ve niteliğini kutlamanın yanı sıra kahve üreticilerinin geçim kaynaklarına dikkat çekmek açısından bir fırsat olduğunu belirtiyor.

2026 itibarıyla Dünya Kahve Günü'nün uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla da resmileşti. Birleşmiş Milletler, 1 Ekim'i Uluslararası Kahve Günü olarak belirleyerek bu tarihin kahvenin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel önemine ilişkin farkındalık oluşturmasına yönelik bir gün olarak kullanılmasını öngördü.

Dolayısıyla 1 Ekim'in Dünya Kahve Günü olarak kutlanmasının başlangıcı 2014 yılında alınan ortak gün kararına, ilk resmi kutlaması ise 1 Ekim 2015'te Milano'da gerçekleştirilen etkinliğe dayanıyor. 2026 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Ekim'i Uluslararası Kahve Günü olarak belirlemesiyle birlikte gün, uluslararası düzeyde yeni bir resmi statü de kazandı.