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Haber alınamayan genç mali müşavir evinde ölü bulundu

Haber alınamayan genç mali müşavir evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te astım hastası olduğu iddia edilen 42 yaşındaki mali müşavir evinde ölü bulundu.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te astım hastası olduğu iddia edilen 42 yaşındaki mali müşavir evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Kayhan mahallesi Eskişehir caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Gülay Baş'tan, şehir dışında olan kocası bir süre haber alamadı. Durumu hemen 112'yi arayarak haber verilmesi üzerine adrese hemen ekipleri yönlendirildi. Söğüt Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri eve balkondan girince genç kadının cansız bedeni ile karşılaştılar. Gülay Baş'ın Söğütte mali müşavirlik yaptığı öğrenilirken, şahsın ilk incelemelerde astım krizi geçirdiği ve ilaçlarına ulaşamadığı için öldüğü anlaşıldı. Şahsın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri Gülay Baş'ın cansız bedeninin başında evde beslediği kediyi beklediği gördü. - BİLECİK

Haber alınamayan genç mali müşavir evinde ölü bulundu

Haber alınamayan genç mali müşavir evinde ölü bulundu

Haber alınamayan genç mali müşavir evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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