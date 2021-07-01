"Hababam Sınıfı" filminin oyuncuları bir araya geldi
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"Hababam Sınıfı" filminin oyuncuları bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da "Sahilde Sinema Var" etkinliği kapsamında "Hababam Sınıfı" filminin oyuncuları bir araya geldi.

Antalya'da "Sahilde Sinema Var" etkinliği kapsamında "Hababam Sınıfı" filminin oyuncuları bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen etkinliğe katılan Hababam Sınıfı filminin oyuncuları söyleşi yaptı.

Organizasyona Hababam Sınıfı filmi oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Gazanfer Şener, Necati Demirel, Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Teoman Ayık, Dilaver Gür ve Cafer Dere katıldı.

Açık hava sahnesinde seyircilerin sorularını yanıtlayan oyuncular, Hababam Sınıfı filminin ekibi ile tanışma hikayelerini ve set anılarını anlattı.

Söyleşide konuşan Ercan Gezmiş, etkinlik kapsamında yeniden seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gezmiş, 1 Nisan 1975'te başlayan "Hababam Sınıfı" 46. yılında olduğunu belirterek, "Hababam Sınıfı'nın hala ilk günkü gibi izleniyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Burada gördüğünüz kadro ile tüm Türkiye'yi geziyoruz. Söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bizlere her zaman filmin tılsımını soruyorlar. Bunu bizler de bilmiyoruz. Bizleri Ertem Eğilmez 15-16 yaşlarındayken bir araya getirdi. Arzu Film Stüdyoları'nda Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi dev isimlerle tanıştırdı. Onlar bizlere abi, abla, kardeş oldular belki de filmin tılsımı budur." diye konuştu.

Tuncay Akça da Hababam Sınıfı'na başlayışının bir tesadüf olduğunu ifade etti.

Çekimleri izleyemeye giden Akça, Adile Naşit'in bir sahnesini komik bulup gülmeye başladığını anlatarak, "Sahneyi izlerken gülmeye başladım. Sonra Ertem Eğilmez yanıma geldi. Bana 'Sen yarın çantanı, üniformanı al gel' dedi. Ertesi gün gittim itfaiye oyuncuları ıslatmıştı, elimde çantam karşılarına geçip güldüm. Bir gülme ile Ertem Eğilmez sinemaya bizi kazandırdı. Senaryoda, kitapta böyle bir hikaye yoktu o hikaye sette doğdu." dedi.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesince oyunculara plaket verildi. Oyuncular da Antalya Büyükşehir Belediyesine imzalı film afişi hediye etti.

Söyleşi bitince seyirciler "Hababam Sınıfı" filmini izledi.

'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları bir araya geldi
'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları bir araya geldi
'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları bir araya geldi
'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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