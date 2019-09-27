HAARP ne demek? HAARP nedir? HAARP silahı nedir? HAARP açılımı nedir?

27.09.2019 09:50

Siyasi komplo teorilerinde sık sık adı geçen ve ülkelerin birbirlerine tehdit olarak kullandığı ileri sürülen HAARP, ne şekilde kullanılır ve depreme neden olur mu gibi sorular akılları kurcalamaya başladı. Depremin korkutucu yüzü ile yüzleştiğimiz şu günlerde HAARP nedir, HAARP silahı nedir, HAARP ne demek ve HAARP açılımı nedir gibi sorular sorulmaya başlandı.

HAARP NEDİR?

Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (İngilizce: High Frequency Active Auroral Research Program) ya da kısaca HAARP, ABD Ordusu, ABD Donanması ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen İyonosfer'in özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışmadır. İlk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılmış bir fikirdir.

HARP SİLAHI NEDİR?

HAARP silahı blinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklar tektonik silahlı saldırı olarak nitelendiriliyor. Depremin silah olarak kullanılması fikri bazı ülkelerce kabul edilmese de bu teori hala tartışılıyor.

HAARP NE İŞE YARIYOR?

Sırp asıllı Ünlü Amerikalı mucit Nikola Tesla'nın temellerini kurmuş olduğu bir teknoloji. Sonrasında bunu geliştirmek de Amerika'ya kalmış. Günümüzde HAARP; ABD Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma. İçinde yaşadığımız zamanın en üstün "HARP" teknolojisi olarak da görebileceğimiz bu teknoloji, elektromanyetik sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu. Türkçe karşılığı Yüksek Frekans Aktif güneşsel Araştırma Programı olan bu sistem; yüksek enerjiler kullanarak aktif ve güçlü radyo dalgaları oluşturmakta.1997 yılında projenin son safhası tamamlandığında,3 milyar wattlık bir güçten fazla enerjiyi atmosferin üst katmanlarına yaymak için dizayn edilmiş güçlü bir verici inşa edilmişti.Proje dünyanın en büyük "iyonosfer ısıtıcısını" içeriyordu ve iyonosferin ısıtılması yoluyla VLF yani "çok düşük frekans" dalgaları üretilmekteydi. Bu amaçla" yüksek frekans bazlı bir radyo vericisi" kurulmuş ve 72 fit yüksekliğinde 180 kule inşa edilmişti.

HAARP AÇILIMI NEDİR?

Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (İngilizce: High Frequency Active Auroral Research Program) ya da kısaca HAARP'ın Türkçe karşılığı Yüksek Frekans Aktif güneşsel Araştırma Programıdır.

HAARP'IN AMAÇLARI

HAARP, Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan belki de en önemli projedir.

Atmosferdeki termonükleer araçların elektromanyetik vuruşlarını değiştirmek.

Denizaltlarında haberleşmeyi kolaylaştırmak.

Radar sistemleri geliştirmek.

Çok büyük bir bölgede ABD Ordusu dışında tüm haberleşmeyi durdurabilmek.

Çok büyük alanlarda petrol,doğalgaz ve mineral kaynaklarını tespit etmek ve yer altının tomografik haritasını çıkarabilmek.

Cruise Füzeleri gibi güdümlü silah sistemleri ile yapılacak her türlü hava saldırısında silahı ve uçakları havada imha etmek...Şeklinde ifade edilmektedir.

Ancak,Haarp projesi detayları ve işlevi hakkında gizemlerle dolu olan bir projedir… İlk günden beri bu projenin hayata geçirilmemesi için birçok ülkede kampanyalar yürütüldü.Bu proje yıllardır özellikle iklim kontrolü ve yapay deprem silahı olarak kullanılabilme iddialarından dolayı çok tartışmalı bir konu halini almıştır.

Projenin karşıtlarından biri olan, ünlü jeofizikçilerden Prof.Gordon MacDonald'e göre bu teknoloji ile iklimleri değiştirebilir, kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir, ozon tabakası ile oynayabilir, deprem yaratabilir, okyanus dalgalarını kontrol edebilir, dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beynini kontrol altına alabilir, radyasyon yaymayan termonükleer patlama oluşturabilir, dünyanın diğer ucundaki cihazları etkisiz hale getirebilirsiniz.

Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi profesörlerinden Georgi Vasilyev ise ABD'nin çalışmakta olduğu Alaska'daki HAARP İstasyonu'nu resmen Jeofizik ve tektonik bir silah olarak tanımlamıştır. Vasilyev: " HAARP çalıştırıldığı günden bu yana dünyanın değişik bölgelerinde iklim anormallikleri gözlenmeye başladı.Kar yağması gereken yerlerde güneş kavururken, Afrika'da kar yağışları gözlemlenmekte, bu tuhaf olgular genelde küresel ısınmaya fatura ediliyor.' demiştir.