Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet - Haberler Magazin
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Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu 25 yaşına bastı. Doğum günü kutlamasından kareler paylaşan Deren Talu giydiği kıyafetle göz kamaştırdı. Güzellikte annesiyle yarışan Deren, doğum gününde sevgilisiyle de samimi pozlar verdi.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

KIYAFETİYLE NEFES KESTİ

Son olarak "Akıncı" dizisinde hayat verdiği 'Didem' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Deren Talu yeni yaşına girdiği gün ise giydiği kıyafetle nefes kesti. Derin göğüs dekolteli ve mini elbisesiyle beğeni toplayan Deren, gecede sevenleriyle doyasıya eğlendi.

Güzellikte annesiyle yarışıyor! Doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram'dan yayınladı. Lila renkli elbisesiyle göz dolduran Samyeli, gönderisinde, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Anne-kız güzellikte adeta birbiriyle yarıştı.

Güzellikte annesiyle yarışıyor! Doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet

Güzellikte annesiyle yarışıyor! Doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet

Güzellikte annesiyle yarışıyor! Doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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