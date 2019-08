Güzelbahçe'de renkli bardacık festivali

17.08.2019 17:37

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, 7'ncisi düzenlenen Bardacık Festivali'nde en iyi bardacık inciri yarışması yapıldı. Festivalde üreticiler ürünlerini satma fırsatı bulurken, ziyaretçiler de incire doydu.

Güzelbahçe'nin kırsal Payamlı Mahallesi'nde 7'nci Bardacık Festivali düzenlendi. Güzelbahçe Belediyesi Halk Oyunları Erkek Zeybek Ekibi'nin gösterisiyle başlayan festivalin açılışına, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, Payamlı Muhtarı Ersin Ergi, üreticiler ve çok sayıda kişi katıldı. 7 yıl önce bardacık incirinin festivalini düzenlemenin bir hayal olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bir meclis üyesinin önerisiyle gerçekleştirdikleri festivalin her yıl gelişerek ilçeye önemli katkı sunduğunu söyledi. Payamlı Mahallesi'nin bu sayede çok şey kazandığını dile getiren İnce, "Muhtarımızın isteklerini dinliyor ve ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bugünlere geldik. Festival kapsamında hep amatörlüğü ön plana çıkardık. Ama şunu biliyoruz ki, sattığımız ürün güvenebileceğimiz bir ürün. Ağzınızdan silinmeyecek bir bardacık tadı olması dileğiyle köyümüze bugün bol para bırakarak destek olmanızı rica ediyorum. Köylülerden de bugüne özel 1 TL'lik indirim istiyorum" dedi.

'İZMİR TARIMIN BAŞKENTİ'

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da açılışta yaptığı konuşmada 17 yıl İzmir dışında çalıştığını belirterek Ankara ve İstanbul'un köylerini dolaştığını ve gözlemler yaptığını anlattı. Beko, İzmir'de tarımsal üretime ayrı bir önem verildiğinin altını çizdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da Payamlı'da bir hikaye yazıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada yaşayanlar bardacığı yetiştirip İzmir'e satıyor ve buradan köylerine artı değer katıyorlar. Bu kıymetli çabanın önünde saygıyla eğilinir. Hedeflerimiz doğrultusunda İzmir tarımın başkenti olacak."

JÜRİ EN LEZZETLİSİNİ SEÇTİ

Konuşmaların ardından festivale katılanlar hep birlikte anı kütüğüne plaket çaktı. Güzelbahçe Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu'nun şiirler okuduğu festival kapsamında en iyi bardacığın seçilip ödüllendirileceği 'En İyi Bardacık' yarışması düzenlendi. Neptün Soyer ve yazar Canan Tan'ın da aralarında bulunduğu jüri üyeleri, yarışmaya katılan incirlerin tadına baktı. Üreticilerden Ercan Demir'in bardacık inciri birinci, Nuri Topuz'unki ikinci, Halit Çetin'in incirleri üçüncü seçildi. 31 üreticinin katıldığı yarışma kapsamında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verildi.

ÜRETİCİLER FESTİVALDEN MEMNUN

Festivale katılan üreticilerden Yusuf Tosun, hiç ilaç kullanmadan üretim yaptıklarını söyleyerek sulama dahi yapmadıklarını, ürünlerin yağmurlarla kendiliğinden yetiştiğini belirtti. Ürünü toplamanın biraz zahmetli olduğuna dikkat çeken Tosun, "Üreticiliğin masrafları var. İşçi bulamıyoruz. Fiyatlardan bu yıl memnunuz. 10 TL'den satıyoruz. Bu festival de bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Üreticilerden Nursel Çakıralp ise "Bardacık üretirken diplerine hayvan gübresi koyuyorum. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Bardacık yetiştirmek zor. Küçücük bir fidanı senelerce büyütüyorsunuz. Mahsulü geç veriyor. 6- 7 yıl sonra toplayacak hale geliyoruz. Yaşını da kurusunu da satıyorum. Ama işçilik pahalı" diye konuştu.

Bardacığı sıklıkla tükettiğini anlatan Ali Karabile ise "Tadı çok güzel. Ben her yıl geliyorum. 30 yıldır bu inciri yiyorum. Urla'dan geliyoruz" dedi.



Kaynak: DHA