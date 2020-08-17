Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
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Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, bulduğu her fırsatta soluğu Kaliforniya'nın meşhur sahili Malibu'da alıyor. Herkesin gözü üzerinde olan güzel model, arkadaşlarıyla voleybol oynarken objektiflere takıldı.

Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
17.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:00

Victoria's Secret'in eski modeli Alessandra Ambrosio, hem iş hem de tatil için gittiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sık sık objektiflere yansıyor. Ambrosio, önceki gün de sahilde arkadaşları ile bir araya geldi. 39 yaşındaki model, bir süre güneşlendikten sonra plajda voleybol oynadı.

Takımı her sayı aldığında sevinçten havalara uçan Brezilyalı modelin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı. İki çocuk annesi olan Alessandra Ambrosio, bir taraftan da güneşin keyfini çıkardı.

AYRILIKTAN SONRA YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Alessandra Ambrosio, 10 yıldır nişanlı kaldığı, iki çocuğunun babası Jamie Mazur'dan geçtiğimiz yıl ağustos ayında ayrılmıştı. Ambrosio daha sonra, ünlü bir moda markasının sahibi Nicolo Oddi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor
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