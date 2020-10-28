Güvercin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 16. bölüm canlı izle! Güvercin dizisi konusu ne? Güvercin oyuncu kadrosu!

Star TV'de yayınlanan Güvercin dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara gelecek olan Güvercin dizisinin yeni bölümü 16. bölüm bugün ekranlarda olacak. Peki Güvercin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 16. bölüm izle!

Merakla beklenen Güvercin dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara geliyor. Peki Güvercin 17. bölüm fragmanı çıktı mı? Güvercin yeni bölüm izle...

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

GÜVERCİN 16. BÖLÜM CANLI İZLE!...

GÜVERCİN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin dizisi bugün 16. bölümü ile final yapacaktır. Haliyle 17. bölüm fragmanı yoktur.

GÜVERCİN 16. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI İZLE...

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hem Nimet'ten hem de İpek'ten ağır darbe yiyen Ökkeş, annesinin de Gaffur'la evleneceğini öğrenince dengesini tamamen yitirir ve Kevsa'ya silah çeker. Herkesin hayatını cehenneme çeviren Kevsa, şimdi biricikoğlunun elinden ölümü tatmak gerçeğiyle karşı karşıya kalır.

Celil'in Emel'i kaçırdığını son anda gören Bedir, Kasım'a ne kadar kızgın olsa da gelinlerini kurtarmaya kararlıdır. Bedir ve Kasım'ın Emel'i kurtarma çabaları işleri bambaşka bir noktaya sürükleyecek ve büyük olaylara vesile olacaktır. İpek, Ökkeş'e doğru adım atmak isteyecek; ancak ağabeyinin eski sevgilisi olduğunu söylemeden kendisiyle beraber olan İpek'e Ökkeş'in

öfkesi dinmeyecektir. Nefise'den ayrılmayı bir türlü içine sindiremeyen Müslüm ise başına yeni belalar açmak üzeredir. Kenan, Müslüm'ü girdiği bu yoldan döndürmek ve Gaffur'un yanından ayırmak için elinden geleni yapar. Ancak Bedirleri bekleyen büyük belalar yoldadır. Zülüf, öğrendiği gerçek sayesinde ya büyük bir aşkla bağlı olduğu Kenan'ı ya da bambaşka bir yolu seçecektir.

GÜVERCİN SON BÖLÜM İZLE...

GÜVERCİN OYUNCU KADROSU

Mehmet Ali Nuroğlu : Kenan

Almila Ada : Zülüf

Menderes Samancılar : Bedir

Nursel Köse : Kevsa

Devrim Saltoğlu : Celil

Osman Albayrak : Kasım

Genco Özak : Ökkeş

Toprak Sağlam : Emel

Eslem Akar : Nefise

Berke Üsdiken : Müslüm

Gülen Karaman Yıldır : Zeliha

Dilan Telkök : Betül

Gözde Fidan : Nimet