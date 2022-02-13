İslam dininde temizliğin yeri çok önemlidir. Temiz olmak, temiz giyinmek ve ibadetten önce günlük temizlik ihtiyaçlarını gidermek önemli hususlardan biridir. Gusul abdesti nasıl alınır ve farzları sünnetleri nelerdir konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Gusul (boy) abdesti nasıl alındığı insanlar tarafından araştırılıyor. Gusul abdest nasıl alınır? Gusul (boy) abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

GUSUL ABDEST NASIL ALINIR?

Gusul abdesti Kur'an-ı Kerim de belli bir yapılış şekilleri yer almıştır. Ancak herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusul abdesti almış olur. Gusul abdesti şu şekilde alınır :

Önce besmele ile başlanır, "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.

Sonra, elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Ardından, sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alınır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar.

aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.

Su olmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.

GUSUL ABDESTİ NE ZAMAN ALINIR?

Gusüllün farz olduğu durumlar ise kadın ve erkekte ayrı olarak değerlendirilmesi gerekir. Erkeklerde, cinsel ilişki olsun veya olmasın, cinsel organdan meni gelmesi veya meni gelmese bile cinsel ilişkiye girilmesi durumlarında. Kadınlarda ise yine erkeklerde olduğu gibi cinsel ilişkide bulunulmuş olması ve ay halinin son bulması aynı zamanda lohusalığın bitiminde gusul abdesti alınır.

GUSUL ABDESTİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ

Farzları :

Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

Burana su çekip yıkamak.

Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Sünnetleri :

Gusüle niyet etmek.

Besmele ile başlamak.

Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

Avret yerini yıkamak.

Gusülden evvel abdest almak.

Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

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