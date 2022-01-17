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Gürcistan Türkiye'den ilaç ithal edecek

Gürcistan Türkiye'den ilaç ithal edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, kabine toplantısında Türkiye'den Gürcistan'a ilaç ithal edileceğini açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, kabine toplantısında Türkiye'den Gürcistan'a ilaç ithal edileceğini açıkladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen kabine toplantısında Türkiye'den Gürcistan'a ilaç ithal etme kararının imzalandığı duyuruldu. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yaptığı açıklamada, "Türkiye pazarına açılma kararı aldık. Biz de Türkiye'den Gürcistan'a uygun fiyatlı ve kaliteli ilaç ithal edeceğiz" dedi. Başbakan Garibaşvili konseyde, "Bugün tıpla ilgili yeni bir hükümet kararına imza attık. Karara göre, Türkiye'den yüksek kaliteli GMP ilaçları ithal edilecek. Bildiğiniz gibi, Türkiye ile bizdeki ilaç fiyatları arasında büyük bir fark var. Ülkemizde en çok talep edilen ilaç 10 lari (yaklaşık 44 TL) ise Türkiye'de 1-2 lari'dir (yaklaşık 4.30 TL, 8.75 TL). Bu nedenle Türkiye pazarına açılma kararı aldık. Bu karar bugün yürürlüğe girdi ve umarım ithalatçılar Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edecekler ve bu da Gürcistan'daki ilaçların maliyetini önemli ölçüde azaltacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Garibaşvili, geçen sene 18 Aralık'ta hükümet faaliyet raporunda eczanelerde ilaçların pahalı olmasından endişe duyduğunu ve bu yönde reformların hayata geçirileceğini söylemişti.

(İlkin Hüseynov/ İHA)

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