Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekorSon 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka
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Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekorSon 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka

İhlas Haber Ajansı / İlkin Hüseynov - Haberler | Güncel

- Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekor Son 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka Gürcistan'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 490 bin 462'ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı...

- Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekor

Son 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka

TİFLİS - Gürcistan'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 490 bin 462'ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının 4. dalgasıyla mücadele eden Gürcistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı. Gürcistan genelinde son 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 490 bin 462'e yükseldiği belirtildi. Salgının başladığı 26 Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte virüs nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 6 bin 483'e ulaştığı bildirildi. Salgının başlangıcından bu yana 429 bin 190 kişi iyileşirken, 6 bin 965 kişinin kontrol altında tutulduğu aktarıldı.

Gürcistan'da salgının 4. dalgası

Halihazırda Delta ve Delta plus mutasyonlarının görüldüğü Gürcistan'da pandeminin 4. dalgası ile birlikte günlük vaka sayısı Kasım-Aralık aylarında kaydedilen rekoru aşarken, uzmanlar Temmuz ortasından bu yana ülkede ciddi bir epidemiyolojik durum gözlemlendiğini belirtiyor. Covid-19 vakalarında yaşanan artışın yeni mutasyonların yayılmasıyla bağlantılı olduğunu savunan epidemiyologlar, Delta mustasyonunun Ağustos ayı sonuna kadar Gürcistan'da baskın olacağını ifade ediyor. Bazı epidemiyologlar ise salgının 5. dalgasının ihtimal dahilinde olmadığını savunuyor.

Vakalar arttı, yeni kısıtlamalar getirildi

Vaka sayısında yaşanan artış hükümeti harekete geçirdi. Gürcistan'da hükümet, 14 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında başkent Tiflis'te toplu taşımada kısıtlama uygulanacağını belirterek, restoran ve kafelerin saat 23.00'e kadar faaliyet göstermesine izin verileceğini bildirdi. Festival, eğlence, konser ve spor etkinliklerinin tamamen kısıtlanacağını duyuran hükümet, çocuk eğlence merkezlerinin faaliyetlerinin de sınırlandırılacağını kaydetti.

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Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekorSon 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka
Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekorSon 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka
Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekorSon 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka
Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekorSon 24 saatte 6 bin 208 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkin Hüseynov

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