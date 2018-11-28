Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçiminden İlk Sonuçlar Geldi- Hükumet Destekli Salome Zurabişvili Yüzde...

- Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçiminden ilk sonuçlar geldi

Hükumet destekli Salome Zourabishvili yüzde 57 ile önde

TİFLİS - Merkez Seçim Kurulu'nun yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, açılan 1181 sandıktaki oyların yüzde 57'sini hükümet destekli bağımsız aday Salome Zurabişvili elde etti. Muhalefet adayı Grigol Vashadze'de ise yüzde 43 oy aldı.

Seçim öncesi anketler "Zurabişvili" dedi

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur oylamasında sandıklar Türkiye saatiyle 21.00'de kapanırken Rustavi 2 ve Imeti TV'nin düzenlediği iki ankette de iktidar partisinin desteklediği aday Salome Zurabişvili birinci oldu. Rustavi 2 kanalının düzenlediği ankette Salome Zurabişvili oyların yüzde 55'ini elde ederken, Imedi TV'nin anketinde yüzde 58 oranla birinci oldu.

Zurabişvili: "Birlikte yaşamalıyız"

İktidar partisinin desteklediği cumhurbaşkanı adayı Salome Zurabişvili sandıklar kapandıktan sonra yaptığı açıklamasında kendilerine oy vermeyenlerle diyalog kuracaklarını söyleyerek, "Bizim seçimimiz özgür ve eşit vatandaşlardan oluşan bir Gürcistan. Bizim seçimimiz bugün bizim için oy vermeyenlerle diyalogdur. Hepimiz küçük bir ülkenin vatandaşıyız. Birlikte yaşıyoruz ve birlikte yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

Vashadze: "Kesin sonuçlar için bekleyeceğiz"

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Grigol Vashadze, "Kesin sonuçlar için bekleyeceğiz, çünkü saat 5'ten sonra çok sayıda seçmen sandıklara gitti" diyerek, televizyon kanallarının yayınladığı anket sonuçlarının nihai olmadığına işaret etti.

Seçim Kurulu: "İhlal yok"

Merkez Seçim Kurulu'nun ilk sonuçları Türkiye saatiyle sabah 3.00'te açıklanması bekleniyor. Merkez Seçim Kurulu Sözcüsü, Kurulun sonuçlara kabataslak 24.00'te kadar sahip olacağını açıkladı. MSK'nin yayınladığı ilk verilere göre seçmenlerin yüzde 56,23'ü seçimlere iştirak etti. MSK, seçim gününde hiçbir ihlal olmadığını bildirmesine rağmen, Birleşik Ulusal Hareketi liderliğindeki, Birleşik Muhalefet Koalisyonu, seçimlerde çok sayıda ihlal olduğu hakkında rapor yayınladı. Birleşik Muhalefet yayınladığı raporda, saat 19.00 itibariyle 856 ihlal olduğu savunuldu.