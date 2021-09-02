Günün sözü - 2 Eylül Perşembe günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 2 Eylül Perşembe bugünün sözü nedir? 2 Eylül günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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2 EYLÜL GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

İnsanlar komik, onları anlaman için yeter mimik. Tek sahipliğimiz bilmem kaç gram et ve içine sığınan kemik. Onu da toprak alır elde var ölüm, hüzünlü son bölüm. (Sagopa Kajmer)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım. Gündem haberler için bizi takip edin.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

ÖZLÜ SÖZLER

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

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Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

ANLAMLI SÖZLER

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Az insan, çok huzur...

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.