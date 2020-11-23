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23.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:52

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldıİçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeler kapsamında adli...

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeler kapsamında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

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Mehmet Baransu, 'MİT belgelerini ifşa etme' davasında 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı

Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun, 28 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı dava 6 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, Baransu'yu 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12'nci Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na Ankara'dan video telekonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Akar, "Türkiye ve ABD, köklü ve stratejik öneme sahip ilişkiler içerisindedir. 70 yıla yakın bir süredir de iki ülke birbiri için değişmez birer müttefiktir" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.

-İHA-

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Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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