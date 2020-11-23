Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldıİçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeler kapsamında adli...