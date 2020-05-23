Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 186 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 491 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik "Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 186 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 491 hastanın da iyileştiğini açıkladı. ... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız" dedi. ... Korona virüs 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı Korona virüs 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı. 350 bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünyanın salgınla mücadelesi sürüyor. ........ Bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz Ramazan Bayramı dolayısıyla karayolları genel müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. ... Demokrasi ve Özgürlükler adası açılıyor Demokrasi ve Özgürlükler adası açılış için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adanın 27 mayıs'ta açılacağını duyurdu. (İHA) Kaynak: İHA