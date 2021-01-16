Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi
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Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi

16.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:36

İstanbul'da iki sevgilinin tuttuğu günlük kiralık daireye giren şahıslar, erkeği darbedip kadına ise cinsel saldırıda bulunmak istedi. Tecavüzden kurtulmak için 10'uncu kattan atlayan Gülay Bursalı yaşamını yitirdi. Sanıklardan biri hala kayıpken, genç kızın ölümüne neden olan Mehmet Vural ise müebbet hapis cezası aldı.

Gülay Bursalı (20), 21 Mart 2016'da İstanbul'da erkek arkadaşı E.Ö. ile buluştu. E.Ö. günlük bir ev kiralamak için emlakçı Cihan İssi'yi aradı. Cihan İssi yanına Mehmet Vural adındaki kişiyi alarak arabayla iki sevgiliyi Başakşehir'deki kiralık eve götürdü.

SEVGİLİSİNİ DARBEDİP KIZA SALDIRDILAR

Cihan İssi ile Mehmet Vural, eşya alma bahanesiyle çiftle birlikte kiralattıkları daireye girdi. Ardından Cihan İssi ile Mehmet Vural, E.Ö.'yü darp edip Gülay Bursalı'ya cinsel saldırıda bulundu.

TECAVÜZDEN KAÇARKEN 10. KATTAN ATLAYIP CAN VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; cinsel saldırıya karşı direnen Bursalı, apartmanın 10'uncu katından atladı ve yaşamına son verdi. Olaydan sonra her iki sanık kayıplara karıştı. 4 yıl sonra Mehmet Vural, Küçükçekmece'de yakalandı. Firari sanık Cihan İssi ise yakalanamadı.

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Olayın ardında Mehmet Vural ile Cihan İssi hakkında Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması ise çarşamba günü yapıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet Vural kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek beraatını istedi. Mahkeme sanık Mehmet Vural'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Vural'a ayrıca 'cinsel saldırı', 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 41 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Vural'a verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Davada müşteki E.Ö'yü temsil eden avukat Cem Ataş ise "Firari sanığın da bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi
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