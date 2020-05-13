Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz.13 Mayıs 2020 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mayıs haftalık, aylık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
13.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 13 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları, 11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MAYIS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Böylece, gelecekte bu kadar keyifli olmayabilecek dönemler için de hazırlık yapmış olursunuz. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bir süredir aklınıza koymuş olduğunuz hedefler, en sonunda yakalayabileceğiniz kadar yakınınıza geliyor. Son birkaç adımı atmak için gereken enerjiyi içinizde hissediyor, farklı çevrelerden destek de görüyorsunuz. Ayağınızı yere sağlam basın ve sebatla çalışın; istediğiniz sonucu alacaksınız. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Yaydığınız enerji yakın çevrenizdekileri etkisi altına alarak, daha kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edemediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayacak. Bu enerjiden yararlanın ve bu olumlu döneminizi ziyan etmeyin. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. Enerjinizi kullanarak başkalarına yardım etmeye çalışın, böylece sizin ihtiyacınız olduğunda da mutlaka onlar yardımınıza gelecektir. Ama kendi hedeflerinizi de gözden kaybetmeyin, çünkü şu anda onlara ulaşmak için gereken güce sahipsiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Aceleci davranmayın ve enerjinizi muhafaza edin. Bu sorunu halledilmesi gereken herhangi bir iş olarak ele alın ve hiçbir şeyin yolunuza taş koyamayacağına inanın. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmanın tam zamanı. Bu, hem gecikmiş işler hem de iş arkadaşlarınızla aranızdaki yanlış anlamalar için geçerli. Özgüveniniz başkalarına hoş ve cazip geliyor. Gözlerinizi açın. Eski temaslarınız da size güç verebilir. Enerjinizi sizi keyiflendirecek faaliyetlerde de kullanın. Daha önce belki de motivasyonunuz yoktu, ama şimdi başlamanın tam sırası. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Umutsuzluk zamanı değil. Ruh halinizi bazı sağlıklı faaliyetlerle güçlendirebilirsiniz. Daha önce de bu gibi anlar yaşadığınızı hatırlayın ve bu kötü dönemin eninde sonunda biteceğini anlayın. Daha iyimser olmaya çalışın, yakında her şey yine eskisi gibi yoluna girecek, yeter ki siz sabit kalın ve daha pozitif bir bakışta kararlı olun. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine, sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri, bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gösterdiğiniz tüm çabaların sonucu üzerinde derinlemesine düşünmenin tam zamanıdır. Bu dönemi, fiziksel sağlığınızı iyileştirmekte kullanın. Vitaminler ve temiz hava, size sağlığınız için son derece önemli bir yeniden doğuş olanağı sağlayacaktır. Yanlış anlaşılmalar ve çatışmalardan uzakta, hayatınızın keyfini çıkarın ve aileniz ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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