Günlük 2 Lira Elektrik Tüketen Isıtıcı Geliştiren Kardeşler Siparişlere Yetişemiyor

Günlük 2 lira elektrik tüketen ısıtıcı geliştiren kardeşler siparişlere yetişemiyor



YOZGAT - Yozgat'ta bilgisayar tamircisi 3 kardeş geliştirdikleri sistem sayesinde bilgisayardan daha az elektrik tüketen ısıtıcı yaptı. Günde 2 lira elektrik harcayan ısıtıcıya Yozgat dışından da vatandaşlar büyük ilgi gösterirken üretici kardeşler, taleplere yetişmekte güçlük çekiyorlar.

20 yıldır Yozgat'ta bilgisayar tamiratı üzerine hizmet veren 3 kardeş Mustafa, Şemsettin ve Derviş Karabacak, yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştıkları ısıtıcı sistemini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Bilgisayardan daha az elektrik harcayan ısıtıcıya Yozgat dışından İstanbul, Erzurum ve Sivas başta olmak üzere birçok ilden talep geliyor. Günde 4-5 kişiyle ısıtıcı sisteminin üzerinde çalışan Karabacak Kardeşler, müşterilerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyorlar.

"Bilgisayardan daha az elektrik harcıyor"

3 kardeş olarak 5 yıldır ısıtıcı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Şemsettin Karabacak yaptığı açıklamada ısıtıcının bilgisayardan daha az enerji tükettiğini söyleyerek,"Şu an masaüstü bilgisayarlar 350-400 watt enerji tüketirken bizim yapmış olduğumuz ısıtıcı da 250-300 watt enerji tüketiyor. Bununla bir petek ısıtılabiliyor. Peteğin rezistansını biz yapıyoruz ve ısısını ayarlıyoruz. Hem wattı düşük hem de enerji performansı biraz daha yüksek. Normal ısıtıcılarda kullanılan rezistans gibi değil. Güç tüketimi düşük olmasına rağmen ısı derecesi yüksek oluyor o yüzden de ısıtıcı daha verimli oluyor" dedi.

"Günde 2 lira elektrik tüketiyor"

Isıtıcının günlük elektrik tüketiminin ortalama 2-2.5 liraya geldiğini söyleyen Karabacak,"Bir de ısıtıcı termostatlı kullanıldığında daha çok enerji düşüyor. 50 derecenin üzerine çıkınca ısıtıcı kendi otomatik yanıyor ve otomatik söndüğü için biraz daha tasarruf sağlıyor. Soğuk memleketteyiz ve herkesin doğalgaz faturaları yüksek geldiği için vatandaş alternatif ısı kaynağı arıyor. Bizim ısıtıcımızın da bir şekilde vatandaşın ihtiyacını karşıladığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaştan şu an için ısıtıcıya yoğun bir ilgi ve talep olduğunu vurgulayan Karabacak,"4-5 kişi ısıtıcı üzerinde çalışıyor ve müşterilerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yozgat haricinde diğer illerden de talepler geliyor. Diğer illere ısıtıcıyı kargoyla gönderiyoruz. Daha çok Erzurum, Sivas, İstanbul arayan müşteriler oluyor ve onlarla görüşüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Isıtıcı 500 ile 600 liraya satılıyor"

Isıtıcının patentini almak için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Karabacak,"Isıtıcıların fiyatları 1 metre 20 santimetre olanlar 600 lira, 1 metre olan ısıtıcılar da 500 lira satılıyor. Yine müşterimizin isteğine göre ısıtıcının wattını ayarlıyoruz ve ısıtacağı ortamın büyüklüğüne göre seçenekler sunuyoruz. 250 wattan 600 watta kadar ısıtıcımız var. İlerleyen zamanlarda ısıtıcımızın patentini almayı düşünüyoruz. Başvurumuzu yaptık sonuç bekliyoruz" dedi.