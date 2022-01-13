Güngör: "Kahramanmaraş'ın yüz yıllık ihtiyacını karşılayacak stat yapacağız"

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak stat yapacaklarını söyledi.

Başkan Güngör, kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla büyükşehir belediyesi meclis salonunda bir araya geldi.

2019-2021 yılında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Güngör, "Biz göreve geldiğimizde mali yapımızı disipline ederek, ağırlıkla dağınık yerleşim alanlarına sahip olan Kahramanmaraş'ımızda öncelik olarak belirlediğimiz yol ve su ihtiyacını süratle karşılamaya çalıştık. Bir yandan da yerel kalkınma odaklı yaptığımız projelerle şehrimizin her türlü potansiyeline katma değer kazandırarak, sahip olduğumuz doğal, yerel, kültürel miraslarımızı markalaştırmak için eylem planları yaptık. Hamdolsun çalışmalarımızda ciddi bir mesafe kat ettik. Hamdolsun, Tarihi Kale'mizde çalışmaları tamamlayıp kurtuluşumuzun 100'üncü yılında burada yeniden Cuma Namazı kılmak nasip oldu. Burada bütüncül bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Acemli Camii ve Kale arasındaki tarihi alanda da dönüşüm gerçekleştireceğiz. Burada otopark sorunu var, bunu da çözmüş olacağız. Elbette bu çalışmalar Ulu Camii ve Kapalı Çarşı'mızı da kapsıyor. Kapalı Çarşı'mızda da hamdolsun cephemizi siluete yakışır bir hale getirdik. Kurtuluş destanı yazdığımız bu alanda bir Bayrak Yolu da hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Özel İdare İş Merkezi ile Valiliği de kapsayan 40 dönümlük alana yapılacak olan kent meydanı hakkında da bilgi veren Başkan Güngör, şunları kaydetti:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın da tüm adanın dönüşümü yönünde kanaat bildirdiği bu proje, Kahramanmaraş'ımıza çok ciddi bir marka değeri oluşturacak. Bu proje diğer binaların dönüşümü noktasında da bir kıvılcımı ateşleyecek. Özel İdare İş Merkezi, fonksiyonel olmaması, kent estetiğini bozması sebebiyle yıkılıyor. Dönüşümü için çok ciddi bir maliyet gerekiyordu, şimdi yaptığımız ihale sonucunda belediyemize 6,6 milyon TL ek bir bütçe sağladık. Müteahhit hem yıkımı gerçekleştirecek hem de belediyemize 6.6 milyon liralık gelir sağlayacak. Projemizde en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, ticaret merkezleri, geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği yeni alanlar yer alacak."

Kılavuzlu mevkiinde devam eden iki önemli projeye de değinen Başkan Güngör, "Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi. 70 milyon TL'lik yatırımla 300 dönüm alan üzerine konumlanan projemiz Akdeniz Bölgesi'nin ise en büyük millet bahçesi olarak gösteriliyor. Kılavuzlu Barajı kenarında, yeşil alanları, yürüyüş yolları, kafe ve restoranları, halı saha, oyun ve spor alanları, amfi tiyatro ve göletiyle bu projemiz, şehrimize nefes aldıracak. Yine aynı bölgedeki Su Sporları Merkezi'nin de tahsisini aldık. Buraya inşallah yeni fonksiyonlar kazandırarak yüzer havuzuyla, birçok spor dalına uygun hale getireceğiz" diye ekledi.

Kahramanmaraş'ın 100 yıllık stat ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Başkan Güngör, "Şehirlerarası Otobüs Terminali'mizde ciddi bir modernizasyon çalışması gerçekleştirdik. İnşallah burayı da bir ay içinde hizmete açmış olacağız. Şehir merkezimizdeki bir diğer yatırımımız ise stat olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın 100 milyon TL ilave destekleriyle, içinde tam olimpik yüzme havuzunun da yer alacağı 120 dönümlük alan üzerinde birçok spor dalına uygun bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ