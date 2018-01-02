Güneydoğu'nun Sümela Manastırı Olarak Bilinen Mor Evgin Manastırı Keşfedilmeyi Bekliyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı eteklerinde bulunan ve konumu ile manzarası nedeniyle Trabzon'daki Sümela Manastırına benzetilen 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı keşfedilmeyi bekliyor. Roma döneminde inşa edilen ve 1970 yılında görev ylapan rahibin ölmesi ile kapanan Mor Evgin Manastırı, 2011 yılında Midyat'tan giden Süryani Başrahip Raban Yakim Unfal girişimiyle ibadete tekrar açıldı. Bagok Dağı eteklerinde Suriye ve Mezopotamya ovasına hakim bir noktada kurulan manastırın Süryaniler için ikinci Kudüs olarak görüldüğünü anlatan Başrahip Unfal, Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir. Cemaatimiz Kudüs'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Yeni yeni cemaatimiz, yerli ve yabancı turistler manastırımıza geliyor dedi. Nusaybin ilçesi sınırlarlarında bulunan Bagok Dağı eteklerinde Roma döneminde inşa edilen, konumu ve manzarası itibariyle Trabzon'daki Sümela Manastırına benzetilen 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı 41 yıl kapalı kalmasından sonra 2011 yılında yeniden ibadete açıldı. 1970 yılında Manastır rahibinin hayatını kaybetmesi ile kapanan ve 41 yıl sonra Mardin'in Mityat ilçesinden başrahip atanhması ile yeniden açılan

Mor Evgin Manastırı keşfedilmeyi bekliyor. Mardin'deki diğer manastırlardan mimari açıdan daha farklı olan ve Türkiye'deki en büyük klise çanının bulunduğu Manastır, Süryaniler için ikinci Kudüs olarak ta biliniyor.

Nusaybin ilçesine 25 kilometrelik bir uzaklıkta Bagok Dağı'nın eteklerinde bulunan Manastır, aynı zamanda Süryaniler için hacı olmak için Kudüs'e giderken ibadetlerinin bir kısmını yaptıkları manastır olarak hizmet veriyor. 1970 yılında son rahip Raban Lahdo Örz'ün vefatından sonra manastırın 2011 yılına kadar boş kalan manastırda şu anda 1 rahip ve 1 öğrenci olmak üzere toplamda 2 kişi hizmet veriyor. Manastırın Süryani cemaati açısından önemi hakkında bilgiler veren ve Manastırdaki tek din adamı olarak gece gündüz ibadet eden Baş Rahip Raban Yuyakim Unfal, Mor Evgin Manastırının Süryani cemaatinin en eski ibadet yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Mor Evgin manastırının Mardin merkezdeki Deyrülzaferan ve Midyat'taki Mor Gabriyel manastırlarından daha eski bir manastır olduğunu anlatan Unfal, Burası sadece Süryaniler için değil memleketimiz içinde bir zenginlik. Süryaniler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir. Cemaatimiz Kudüs'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Burası daha keşfedilmemiş bir yer. Manastırımızın kapısı açık olduğu için çok mutluyuz ve Allaha şükür ediyoruz dedi.



SÜMELA'YA GİTMEDEN MOR EVGİN'İ ZİYARET ETTİ



Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mardin'de, güzel havayı fırsat bulup manastırı ziyaret etmeye gelen Üniversitesi öğrencisi Vehap Kaya, Süryani tarihine meraklı olduğunu belirterek, Nusaybin'de Sümela Manastırı gibi bir manastır olduğunu söylediler. Ben de çok merak edip, gelip gezdim. Çok hoşuma gitti, çok etkilendim. Sümela Manastırını görmeden burayı görmüş oldum. Çok güzel ve etkileyici bir yer herkesin gelip görmesini tavsiye ederimdiye konuştu. Ziyaretçilerden Selahaddin Güneş de, keşfedilmeyi bekleyen bir yer olarak Sümela Manastırın kopyası konumundaki Mor Evgin Manastırının keşfedilmesi halinde günde binlerce ziyaretçi akınına uğrayacağını söyledi. Manastırı ilk defa ziyaret eden Zeynep Temiz ise, Yapılacak tanıtımla birlikte hem yerli hem yabancı turistler tarafından önemli derecede ziyaret edilecektir. Bunun sebebi de manzarası ve bulunduğu konum itibariyle Güneydoğunun Sümela manastırı olabilecek noktada bir yerde. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde burası Güneydoğudaki inanç turizminde hak ettiği yere ulaşacaktırdedi.



MOR EVGİN MANASTIRI TARİHİ



Mor Evgin Manastırı. Nusaybin'in 25 kilometre uzaklığındaki Bagok Dağında bulunuyor. Mısır'dan gelen Mor Evgin ve 70 müjdecisi tarafından M.S. 363 yılından önce yapılan manastır günümüze kadar gelmiştir. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mor Evgin'e ikinci Mesih unvanı da verilmesinden dolayı bu manastır Süryanilere ait manastırların anası olarak sayılıyor. Rahip sayısı 350'ye kadar ulaşan manastır, yaklaşık olarak bin metre deniz yüksekliğinde olup uzakdoğu ülkelerine kadar Süryanilerin rahip ihtiyacını karşılamış. - Mardin