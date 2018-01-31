Güneydoğu'da Ki İş Adamlarından Zeytin Dalı Harekatına Tam Destek

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2017 yılında KOBİ'lere sağladığı olanakların anlatıldığı bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmasında, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına iş dünyası olarak sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından Kredi Garanti Fonu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kredi Garanti Fonu Gaziantep İl Şube Müdürü Aysu Özkeçeci ve üyeler katıldı. Açılış konuşmasını yapan şube Başkanı Çelenk, gündem maddesinin Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı olduğunu belirti. Çelenk harekatı sonuna kadar desteklediklerini vurgularken, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2017 yılında KOBİ'lere sağladığı olanakları da üyelere aktardı.

Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Başkanı Çelenk, Zeytin Dalı Harekatının önemine değinen Çelenk, "Afrin Operasyonu var. Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 12'inci gününde başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekata iş dünyası olarak sonuna kadar destek verdiğimizi bir kez daha belirtme istiyorum. Devletimiz ve hükümetimiz, Birleşmiş Milletler (BM) konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararların ve BM sözleşmesinin 51. Maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte terör unsurlarını hedef almaktadır. Sınırlarımızın yanında yaşanan şiddet, çatışma ve terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrı kalmış. Bu insanlar güvenecek tek yer olarak Türkiye'ye sığınmışlardır. Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan unsuru politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en çok yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir" dedi.

"Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenli bir ülke"

Türkiye'nin mazlum ve mağdurlar için güvenli bir ülke olduğunu aktaran Çelenk açıklamasının devamında, "Aziz milletimizin darda kalanlara yardımlarıyla olmuştur. Şanlı bayrağımız güvenin teminatı olmuştur. Türkiye sınırlarında, oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, terör kuşağını oluşturan unsurlardan arındırmak, bölgede barışı ve huzuru yeniden temini sağlamak ve Türkiye'nin bekası için bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, selamet diliyorum. Rabbim ordumuzu korusun muzafer eylesin" şeklinde konuştu.

KOBİ'lere sağlanan destek anlatıldı

Çelenk, Afrin harekatına ilişkin yaptığı destek açıklamasının ardından 2017 yılı ile ilgili değerlendirmede bulunarak Kredi Garanti Fonunu KOBİ'lere sağladığı faydalarını anlattı. Çelenk, "Mutlak olarak yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantımızın konu başlığı Kredi Garanti Fonu. 2017 büyüme büyümenin hızlandığı bir yıl olmuştu. Yıllın ilk üççeyreğinde yüzde 20,4 büyüyen Türkiye ekonomisi yılın genelinde de yüzde 7'ye yakın büyüme söz konusuydu. Geçtiğimiz yıl reel sektörü emin atlatmak için alınan tedbirlere ilave olarak Kredi Garanti Fonu uygulamaları başarıl bir şekilde büyümeye destek vermiştir. Kredi Garanti Fonunun hazine garantisi sunmasının ve beklenilenin oldukça üzerinde bir büyüklük taşıması özellikle KOBİ'lere arz kaynaklı bir rahatlatma getirmiştir. 250 milyar liralık paket milli gelirimizin yüzde 8'ine tekamül ediyor. Diğer alınan tedbirlerle birlikte düşünüldüğünde firmaların nakit açıklarında sağlanan iyileşmeyi, yatırım kararına da olumlu yansımalarını gördük. Güçlü büyüme trendinin yanında daha sağlıklı ve büyüme kompozisyonuna ulaşılması anlamında da Kredi Garanti Fonunun önemi ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Şube Başkanı Çelenk'in açıklamalarının ardından Kredi Garanti Fonu Gaziantep İl Şube Müdürü Aysu Özkeçeci, katılımcılara Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ilgili sunumuyla bilgilendirmede bulundu. - GAZİANTEP