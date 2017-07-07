Güney Kore Namwon Belediye Meclis Üyeleri Nevşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Güney Kore'nin Namwon Belediye Meclisi üyeleri, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından kabul edilen Namwon Belediyesi Meclis Başkanı Lee Seuk Bo ve Meclis Genel Sekreteri Kih Jeohghwah' dan oluşan 15 kişilik Güney Kore heyeti, Nevşehir'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



İstanbul'da bazı belediyelerde incelemelerde bulunan Namwon Belediye Meclisi üyeleri, daha sonra Kapadokya bölgesinin ana merkezi konusundaki Nevşehir'e geldiler.



Namwon Belediyesi Meclis Başkanı Lee Seuk Bo ve Meclis Genel Sekreteri Kih Jeohghwah'dan oluşan heyeti makamında kabul eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, doğal,kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra jeotermal kaynakları ile de oldukça önemli olan bu coğrafyanın 10 bin yıllık köklü tarihi boyunca 8 i köklü olmak üzere 20 farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Yıllık ortalama 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyarete ettiği bölgeye gelen turist sayısının artırılması için Nevşehir Belediyesi olarak ciddi çabalar harcandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ünver, Türkiye ile Güney Kore arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin de her geçen gün gelişmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını aktardı.



Ünver, heyet üyelerine Nevşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara ilişkin olarak da bilgiler verdi.



Namwon Belediyesi Meclis Başkanı Lee Seuk Bo' da kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını belirterek, heyet olarak Kapadokya bölgesi gibi önemli bir turizm merkezinde olmaktan ayrıca mutluluk duyduklarını ifade etti.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, daha sonra ziyaretin anısına Namwon Belediyesi Meclis Başkanı Lee Seuk Bo ve heyet üyelerine anfora hediye etti. Namwon Belediyesi Meclis Başkanı Lee Seuk Bo da ziyaretin anısına,Belediye Başkanı Ünver'e çeşitli hediyeler takdim etti. - NEVŞEHİR