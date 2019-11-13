Güney Kore'de istismar mağduru kadınlarla ilgili dava görülmeye başlandı

13.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22

Güney Kore'de İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlar tarafından açılan tazminat davasının ilk duruşması yapıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, 1910-1945 yıllarındaki işgal sırasında Japon askerlerinin istismarına uğrayanların yanı sıra bugün hayatta olmayan istismar mağduru kadınların yakınlarının aralarında olduğu 20 davacının, 2016'da kişi başı 200 milyon won (yaklaşık 985 bin lira) tazminat talebiyle Japonya hükümetine karşı açtığı dava, Seul Merkez Bölge Mahkemesince görülmeye başlandı.

İstismar mağduru kadınlardan 90 yaşındaki Lee Yong-soo, duruşma sırasında, o dönemde elektrik şoklarıyla işkenceye uğradığını anlattı. Lee, "Biz masumuz, Japonya suçlu. Açık ve dürüstse Japonya'nın bu duruşmada bulunması lazım." dedi.

2016'da açılan dava Japonya'nın, Seul mahkemesinin davayla ilgili ihbarnameyi geri çevirmesiyle bugüne kadar ertelenmişti.

Ancak mahkeme, davalının kabul etmeyi reddetmeyi sürdürmesi durumunda devreye sokulan belgenin davalıya verildiğini varsayan yasal süreci başlatmıştı.

İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, ağustos ayında, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA