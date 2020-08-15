Güney Geçiş Konseyi milisleri Aden'den çıkartılıyor
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Güney Geçiş Konseyi milisleri Aden'den çıkartılıyor

Suudi Arabistan'a bağlı Koordinasyon ve İrtibat Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) askeri güçlerini Yemen'in geçici başkenti Aden'deki kamplarından çıkarma sürecini başlattı.

Güney Geçiş Konseyi milisleri Aden'den çıkartılıyor
15.08.2020 02:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 02:28

Suudi Arabistan'a bağlı Koordinasyon ve İrtibat Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) askeri güçlerini Yemen'in geçici başkenti Aden'deki kamplarından çıkarma sürecini başlattı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muhammed er-Rebii komutasındaki Koordinasyon ve İrtibat Komitesi ekibi, GGK'nin askeri güçlerini Aden kenti dışına çıkarma işlemine başladı" bilgisini paylaştı.

Komite'nin Ebyen kentindeki silahlı güçlerin de birbirlerinden uzaklaştırılması için operasyona başlayacağını duyuran Al Cabir, yapılan çalışmayı Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizması olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, temmuz sonunda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir mekanizmayı devreye koyacağını duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine bağlı askeri merkezleri kontrolü altına alarak kenti ele geçirmişti. O dönem gelişmeler karşısında hükümet kanadı, geçici başkentin derhal terk edilmesi çağrısı yaparken, operasyonun meşru yönetime bir darbe olarak kabul edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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