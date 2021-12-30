Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Anma töreninin yapıldığı binanın dış görüntüsü Katılımcıların konuşması Dans gösterileri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994 yılları arasında iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden olan Nobel Barış Ödüllü aktivist, din adamı Desmond Tutu'nun...

Anma töreninin yapıldığı binanın dış görüntüsü

Katılımcıların konuşması

Dans gösterileri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994 yılları arasında iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden olan Nobel Barış Ödüllü aktivist, din adamı Desmond Tutu'nun anısına, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Hindu, Budist, Brahman ve yerel Afrika dinleri temsilcilerinin katıldığı dinler arası bir tören düzenlendi.

Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor

Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor

Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title