Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor

Anma töreninin yapıldığı binanın dış görüntüsü

Katılımcıların konuşması

Dans gösterileri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994 yılları arasında iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden olan Nobel Barış Ödüllü aktivist, din adamı Desmond Tutu'nun anısına, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Hindu, Budist, Brahman ve yerel Afrika dinleri temsilcilerinin katıldığı dinler arası bir tören düzenlendi.