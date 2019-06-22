Güneş Neden Mars'ta Mavi Renkte Batıyor?

Dünya ile Mars neredeyse birbirlerinin tam zıttı gezegenler. Mars Kızıl Gezegen olarak adlandırılırken Dünya ise Mavi Gezegen olarak anılıyor. Mars'ta aşırı soğuk çöller varken, Dünya su ve yaşamla dolu bir gök cismi. Bu iki gezegen arasındaki en ilginç ve ilgi çekici farklılık ise gün batımlarında ortaya çıkıyor.

Mars'ın ve Dünya'nın gökyüzü:

Eğer Mars'ta yaşıyor olsaydık, her akşamüzeri görsel bir şölen çekmemize olanak tanıyacak bir şey var: Mavi gün batımı. Dünya gibi mavi bir gezegende meydana gelen kızıl gün batımı neden bu renkte görünüyorsa, aynısı aslında Mars için de geçeli. Mavi gezegen olan

Dünya'da kızıl gün batımı yaşanıyor, Kızıl Gezegen olan Mars'ta ise mavi gün batımları...

Güneş'ten gelen ışınlar, atmosferde bulunan moleküllere göre yayılıyor. Bahsi geçen moleküller ve toz parçacıkları ise her dalga boyuyla değil, sadece bazılarıyla etkileşime giriyorlar. Işığın bu parçacıklara çarparak kırılması ise gördüğümüz gün batımı rengini belirleyen etmen.

Konu Mars olduğunda ise işler değişiyor. Dünya'ya göre çok daha ince bir atmosfere sahip olan Kızıl Gezegen, neredeyse ağzına kadar karbondioksit ve tozla dolu (Mars'ın basıncı Dünya'daki atmosfer basıncının %1'i kadar). Tozun kırmızı ışığı saçma eğiliminde olması ise bu gezegenin gökyüzünün kırmızı renkte olmasına yol açıyor.

Dünyamızda ise durum çok da farklı değil. Hava moleküllerine çarpan ışık mavi renkte bir saçılım gerçekleştiriyor ve gökyüzümüzün mavi rengine bürünmesini sağlıyor.

Mars'ın gün batımı demiştik:

Gün batımlarında ışığın atmosferde kat etmesi gereken yol artıyor ve bu da ışığın daha fazla kırılmasıyla sonuçlanıyor. Dünya'da bu daha geniş çapta kırmızı renklere sahipken, Mars'ta ise bu olay mavi rengin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Opportunity tarafından kayda alınan videoda, Mars'ın mavi gün batımını gözlemleyebilirsiniz.

Bilim insanları tarafından Kızıl Gezegen'i anlamlandırmak için gönderilen Curiosity, Spirit ve Opportunity gibi yorulmak bilmez uzay araçları, mavi gün batımının görüntülerini dünyaya yolladılar. Buradaki ilginç bir bilgi ise Dünya ve Mars'ın, Güneş Sistemi içerisinde gün batımını gözlemleyebildiğimiz tek gezegenler olması.

Bir gününü bize göre yaklaşık 58 günde tamamlayan Merkür'de Güneş ufuk noktasında anında kaybolurken gezegenin sıcaklığı ise çok hızlı bir şekilde 427 °C'den -173 °C'ye geçiş yapıyor. Venüs'te ise durum Merkür'den de beter. Kalın ve yoğun bulutlar atmosferi kaplıyor ve Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına engel oluyor. Asit yağmurları ve yüksek sıcaklık da Venüs'ün ayrı bir sorunu.

Mars, Dünya ile ikiz ve bir o kadar da zıt bir gezegen. Aynı zamanda insanlığın gelecekte yaşama umudu olan komşumuz.