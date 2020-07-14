Güneş gözlüğü alırken, bu 7 özelliğe dikkat edin! Güneş ışınlarının göz hastalıklarına zemin hazırlayabileceğine dikkat çeken Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), güneş gözlüklerinin yaz aylarında gözlere yönelik önemli bir korunma önlemi olduğunu bildirdi.

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken 7 özellik sıralayan TOD, "Yüzde 100 UV koruyucu olmasına özen gösterin, büyük camlar tercih edin" tavsiyesinde bulundu.

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği'nden Optik Refraksiyon Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, yaz aylarında güneş ışınlarının, daha fazla ve dik olarak ulaştığı için güneş gözlüğü kullanımının önem kazandığını vurguladı.

Hangi güneş ışını gözler için zararlı?

Prof. Arıcı, gözlerin korunmasında güneş gözlüklerinin niçin önemli olduğunu şu sözlerle anlattı: "İnsan gözü kabaca güneşten gelen 400 ile 760 nanometre arasındaki ışık bandına duyarlıdır. Güneşten gelen 400 nanometre - ki buna Ultraviyole (UV) denir - ve altındaki ışınlar yüksek enerji içerdikleri için hücre ve hücre DNA'sı üzerine olumsuz etkilere sahipler. UV ışınlarının dalga boyu küçüldükçe zararlı etkileri de artar. En zararlı dalga boyu olan UV-C, normalde atmosferdeki ozon tabakasını geçmez.

Ancak eğer ozon tabakasında hasar varsa, bu durum en zararlı ışın bandının da dünyamıza ulaşmasına neden olur. Bu zararlı ışınlar göz çevremizde, göz kapaklarımızda cilt kanseri, kornea şeffafiyetinde bozulma, daha erken yaşta katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi görme yetimizi tehdit eden hastalıklara zemin hazırlayabilir. Tüm bunlardan korunma seçeneklerinden birisi de güneş gözlükleri kullanmaktır."

Gözlük alırken nelere dikkat edilmeli?

"Güneş gözlüğü alırken kozmetik olarak yüzümüze yakışması yanında göz sağlığımız için aklımızda tutmamız gereken özellikler vardır. Bu özellikleri dikkate alırsak, hem ekonomik hem fonksiyonel hem de beğenimize uygun bir güneş gözlüğü alabiliriz" diyen Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, söz konusu özellikleri şöyle sıraladı:

Ultraviyole (UV) koruyucu etikete bakın. Güneş gözlüğü satın alırken aranacak en önemli şey, UV ışınlarını %100 engellediğini gösteren bir etiketi bulunmasıdır. UV koruyuculuğu ilk dikkat etmemiz gereken kuraldır.

Daha büyük daha iyidir. Almayı düşündüğümüz güneş gözlüğü, göz bölgemizde ne kadar fazla alanı kaplıyorsa o kadar iyi korur. Özellikle göze yandan gelen UV ışınlarını kesen/girmesine engel olan büyük boyutlu gözlük almayı tercih edin.

Daha koyu camlar daha iyi koruma sağlamaz. Çok koyu camlar havalı görünse de, daha fazla UV ışınını engellemez. Sadece camın rengine değil, ne kadar fazla UV engellediğine bakın.

Cam rengi önemli değildir. Bazı gözlük camları sarı, yeşil veya gri gibi çeşitli renktedir. Farklı renkte güzel göründü diye zararlı ışınları daha iyi engellemez ancak spor yapanlar için yararlı olabilecek görüntü ve renk kontrastını artırabilirler.

Polarize camlar UV'yi değil yansımayı önler. Polarize güneş gözlükleri, deniz veya göl yüzeyi gibi yansıtıcı yüzey kaynaklı yansımayı azaltır. Camın sadece polarize özelliği daha fazla koruma sağlamaz, gözlük alırken UV korumasına sahip olması daha önemlidir.

Gözlük maliyeti, satın almada en önemli faktör değildir. Güneş gözlüklerinin pahalı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Gözlüğün %100 UV engelleme özelliğini gösteren etikete sahip olması gözlüğün fiyatından daha önemlidir. Fiyatı makul gözlükler de bu özelliğe sahiptir.

Kalite standartlarını kontrol edin. Alacağınız güneş gözlüğünün TSE, CE işareti gibi kalite standartlarına sahip olmasına dikkat edin.

Kaynak: Bültenler