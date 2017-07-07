Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'deki güneş enerjisi kapasitesinin, lisanslı ve lisanssızların yanı sıra öz tüketim modelli çatı uygulamalarının da eklenmesiyle, 2023'e kadar 10 bin megavat kurulu güce ulaşılabileceğini söyledi.



Erkan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, güneş enerjinde maliyetlerin 2007'den bu yana düştüğünü vurguladı.



Türkiye'deki uygulamaların özellikle 2 yıldır başarılı şekilde geliştiğini belirten Erkan, güneş enerjisi sektörünün istenilen düzeyde büyüme sağlayabilmesi için sektördeki tüm paydaşların ortak bir yol haritası belirlediklerini anlattı.



Erkan, Türkiye'nin güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma alanında dünyada ilk üç arasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Lisanssız, lisanslı güneş enerjisi uygulamaları ve son yılda sektörün en önemli olayı olarak kayda geçen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin yanı sıra şimdi de öz tüketim modelli güneş enerjisi çatı uygulamaları gelecek. Türkiye'deki güneş enerjisi kapasitesi, lisanslı ve lisanssızların yanı sıra öz tüketim modelli çatı uygulamalarının da eklenmesiyle, 2023 yılına kadar 5 bin megavat hedefini aşarak toplamda 10 bin megavat kurulu güce ulaşılabilir."



Sektörün diğer önemli konusunun ise dağıtım bedeli olduğunu ifade eden Erkan, "Dağıtım bedeli mevcut durumda 2,5 kuruş. Yıl sonunda 10,5 kuruşa çıkacak olan dağıtım bedelinin düşük fiyatından yararlanmak isteyen sektör yatırımcısı, 2018'den evvel santrali kurup sisteme bağlamak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Elektriğin depolanması önemli



Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli de projelerin ekonomik verimliliğinin arttığına işaret ederek, gelecek 5 yılda kapasite artışının yanı sıra güneş enerjisi teknolojilerinin sektörü yönlendireceğini söyledi.



Kurulu güç açısından bu yıl bin 200 megavatın işletmeye alındığını, gelecek yıl ise 600 megavat kurulu gücün sisteme dahil olacağını kaydeden Kaleli, "2019'da yeni lisanslı güneş enerjisi yarışmaları yapılacak. Daha sonra ise YEKA güneş enerjisi santrali devreye girecek. İstikrarlı adımlarla büyüme devam ediyoruz ancak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sektörün arz güvenliğinin geliştirilmesi açısından önemli. Sektör olarak depolamayı da gündemimize almalıyız." diye konuştu.



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise enerji ihtiyacının yüzde 90'dan fazlasının dış kaynaklardan sağlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin günde ortalama 7,5 saati aşan gün ışığı potansiyelini değerlendirmek zorunda olduğunu kaydetti.