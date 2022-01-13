Gündoğdu ve Kocaman, teleferik proje alanını inceledi

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'de yapılacak teleferik projesinin başlangıç noktasında incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'yu konuk etti. Başkan Kocaman ile Gündoğdu, Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesinin Derbent bölgesinden başlayacak istasyon alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kocaman'ın ev sahipliğinde yapılan incelemeye, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teleferik projesi için ihaleye teklif veren 3 firma temsilcisi katıldı. Firma temsilcileri projeleri hakkında Gündoğdu ve Kocaman'a teknik bilgiler verdi.

Projenin önemine dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu, firmalardan 25 Ocak tarihinde teklif dosyalarını alacaklarını ifade etti. Proje yaklaşık 5 kilometrelik hat uzunluğunda olacak ve 2 istasyon üzerine kurulacak. 10'ar kişilik toplamda 73 kabinden oluşacak hat ile saatte 1500 kişi taşınabilecek. Hatta yolculuk 14 dakika sürecek. Projenin 500 iş gününde tamamlanması hedefleniyor.

"Yapım sürecimiz de hızlanacaktır"

Projenin Kartepe ve Kocaeli için önemine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılma kararı alınarak, ilçemizin ve şehrimizin en önemli turizm yatırımı olacak olan teleferik projemiz için önemli bir gündü. Derbent Mahallemizdeki istasyon alanında, Büyükşehir Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu ile birlikte, projeye teklif veren 3 firmanın teknik bilgilendirme sunumunu dinleyerek, yerinde istişare ettik. Teleferik projesi yatırım sürecinin başından itibaren kararlılığı ve gayretleri için KBB Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen değerli ekibine teşekkür ediyorum. 25 Ocak'ta tekliflerin alınıp, yüklenici firmanın belirlenmesi ile birlikte teleferik yapım sürecimiz de hızlanacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ