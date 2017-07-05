Gündoğdu: "17 Temmuz'dan Itibaren Anayasa Değişikliği Gereği Iç Tüzük ve Uyum Yasalarını Çalışmaya...

VEYSEL KARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Meclis içtüzük değişikliği ve uyum yasaları çalışmalarına ilişkin, "17 Temmuz'dan itibaren bu anayasa değişikliği gereği içtüzük ve uyum yasalarını çalışmaya başlayacağız. Umuyor ve bekliyoruz ki temmuz sonuna kadar ya da ağustos başında bunu bitirebilelim." dedi.



Gündoğdu, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Gümüşhane'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan halk oylamasından "evet" çıkmasının ardından, yerine getirilmesi zorunlu uygulama alanları olduğunu belirtti.



Bunlardan birincisinin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimleri olduğunu ve 7 üyeyi Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile seçtiklerini anımsatan Gündoğdu, 11 Temmuz'da yine MHP ile içtüzük ve anayasa komisyonunda görüşmelerin başlayacağını ifade etti.



Gündoğdu, "17 Temmuz'dan itibaren de bu anayasa değişikliği gereği içtüzük ve uyum yasalarını çalışmaya başlayacağız. Umuyor ve bekliyoruz ki temmuz sonuna kadar ya da ağustos başında bunu bitirebilelim. CHP ve HDP Meclis Başkanı'mızın toplantısında olaya sıcak bakmadıklarını, katkı sunmayacaklarını ifade ettiler ama MHP genel başkanının açıklamasıyla 'çalışmaya varız' dedi. Anayasa taslağında olduğu gibi onu birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.



İçtüzük ve uyum yasaları çalışmalarının gerekliliğine işaret eden Gündoğdu, şunları söyledi:



"Mecliste yeter sayı 184. muhalefet partisinden 60-70 kişi olduğu halde elektronik tuşlara basmıyorlar. Varız demiyorlar. Eğer bizde 184 değil, 183 kişiysek Meclis tatile girebiliyor, bir kanun maddesi veya uluslararası sözleşme düşünün. Yürürlük tarihi maddesinde bile saatlerce engelleyen, geren ve milletle bu hizmetin buluşmasını istemeyen bir muhalefet anlayışı var. Dolayısıyla millete vadettiğimiz, yerine getirmek için söz verdiğimiz, söz vermeyip ihtiyaç hasıl olup milletle buluşmasını istediğimiz hizmetleri, muhalefetin çok konuşarak yoklama isteyerek Meclisi gererek engellemesine son vermek istiyoruz. Ama muhalefetin de susturulmasını istemiyoruz. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi makul bir düzeyde anlaşmayı ümit ediyoruz. Daha önce bir çalışma yapılmış anlaşılmış ama son anda vazgeçilmiş. Eğer o çalışma üzerinde gidilirse belki işimiz biraz daha kolay olacak."



Sanıklar 3 maymunu oynuyor



Ahmet Gündoğdu, 15 Temmuz'un darbe girişimi yıl dönümünün yaklaştığına işaret ederek, FETÖ'ye ilişkin davaları yakından takip ettiklerini belirtti.



Sanıkların mahkemede tutarsız savunmalar yaptıklarını savunan Gündoğdu, "Sincan'da takip ettiğimiz 'Yurtta Sulh Konseyi' davasında sanıkların büyük çoğunluğu 3 maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Sanki onlar hiç darbeye bulaşmamış gibi hapishanede bıyık bırakıp eski resmini 'bu ben değilim ben bıyıklıyım' diye ironik takılanlardan tutunda, Akıncı Üssü'ne o gece niye gittiğini bilmediğini söyleyecek kadar milleti saf yerine koyan yaklaşımlar var." değerlendirmesinde bulundu.



"Hem hakimlerin elinde hem milletin gözünün önünde hem resmi tutanaklarda olan bir gerçek var ki o gün işgal kuvvetlerinin dahi hedef almadığı meclis sabaha kadar bombalandı." diyen Gündoğdu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"O gün Akıncı Üssü, Genelkurmay, Külliye, genel merkezimiz, özel harekat, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da boğaz köprüsü gibi onlarca yer hiç sivil, asker ayrımı yapılmaksızın bombardımana tabi tutuldu. 'Bilmiyorum' demelerinin hiçbir inandırıcılığı yok. Millet görüyor. İnşallah adalette görecek ve vatana, millete, bayrağa ve ezana kastetmenin ne anlama geldiğini anlamış olacaklar. En ağır cezayı da almalarını umut ediyor ve bekliyoruz."