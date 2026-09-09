Haberler

Yangın faciasının ardında cinayet çıktı: Yaşlı çift silahla öldürülmüş

Yangın faciasının ardında cinayet çıktı: Yaşlı çift silahla öldürülmüş
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangın çıkan bir evde hayatını kaybeden yaşlı çiftin, yangın nedeniyle değil silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde önceki gün bir evde yangın çıktı. Yangının ardından ekipler tarafından evde yapılan çalışmada, evde yaşayan Ağa Üykü ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İlk incelemelerde çiftin yangın sırasında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Ancak Fırat Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen otopsinin ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Otopsi sonucunda yaşlı çiftin silahla vurulduğu tespit edildi. Çiftin bedenlerinde kurşun izlerine rastlanırken, evde bulunan bazı altın ve değerli eşyaların da kayıp olduğu öğrenildi.

Cinayetin ardından evi ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Kamerun'da akıllara durgunluk veren olay! 1 polis öldürüldü, 6 öğretmen kaçırıldı

Kamerun'da akıl almaz olay! 1 polis öldürüldü, 6 öğretmen kaçırıldı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar