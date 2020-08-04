GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2020
04.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Adana/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamı Murtaza Çelikel için Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.17)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2 -TCMB, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında ikili iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanacak.

(Ankara/10.45)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek.

(Kopenhag/19.55)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Kopenhag-Medipol Başakşehir karşılaşmasının yanı sıra 3 maç daha oynanacak.

3- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.

***

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Kaynak: AA

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