GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ekim 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi"nin tanıtım toplantısında yer alacak.

(Ankara/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'nun Dörtdivan, Merkez ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Bolu/12.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini ilan edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı, video konferansla yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.15)

2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 sanık, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/14.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak.

Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Villarreal/22.00)

2- TFF 1. Lig'in 6. haftası Tuzlaspor-Ankaraspor, İstanbulspor-Akhisarspor ve Menemenspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/19.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesi 6 maçla sona erecek.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'la karşılaşacak.

(Atina/21.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftada ertelenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçları yapılacak.

(Elazığ/13.00/Muğla/17.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı