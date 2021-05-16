GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun - Haberler | Güncel

CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek.

(İzmir/20.45)

3- Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi iki takım teknik direktörleri ve birer futbolcu Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İzmir/18.00/19.00)

4- Milli sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte)

5- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Kuzey Makedonya'da başlayacak. İlk gün serbest stilde müsabakalar yapılacak.

(Üsküp)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun

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