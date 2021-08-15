GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Malatya/19.15/Giresun/21.45)

2- TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2021 - Haberler
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