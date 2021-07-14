GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne, 5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi ve Film Gösterimi Programı'na katılacak, 5. Yılında 15 Temmuz Paneli'nin açılışını yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne, 5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi ve Film Gösterimi Programı'na katılacak, 5. Yılında 15 Temmuz Paneli'nin açılışını yapacak.

Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Töreni ve müze açılışına katılımının ardından Karşıyaka Mezarlığında Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Nöbeti'nde yer alacak.

(TBMM/12.00/14.00/15.00/Ankara/16.15)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan'da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı anma programlarına iştirak edecek.

(Ankara/09.00/10.00/19.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/16.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/21.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Giresun/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Norov, ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelecek, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılacak.

(Taşkent)

GÜNCEL

1- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni, Hafıza 15 Temmuz ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Taksim Camisi'ndeki mevlit programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/12.00/13.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne katılacak.

(Ankara/22.45)

2- 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına 251 motosikletliyle 251 şehidi anma programı düzenlenecek. Programa eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek.

(Tiran/19.00)

4- Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Estonya'da başlayacak.

(Tallin/10.00)

5- Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabı Pau - Luz Ardiden (129,7 kilometre) arasında koşulacak.

6- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada üçüncü maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.

(Konya/18.00)

7- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap üçüncü maçında Tayland ile karşılaşacak.

(Rotterdam/19.30)

8- Voleybolda CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 1. Grup'taki 5. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Tiran/18.30)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun

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