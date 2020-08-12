GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2020
12.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile biraraya gelerek, heyetler arası görüşmelere ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

4- İstanbul Sanayi Odası, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasının sonuçlarını yazılı açıklamayla duyuracak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)?

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Leipzig-Atletico Madrid maçı oynanacak.

(Lizbon/22.00)

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Kaynak: AA

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