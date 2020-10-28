TCMB Başkanı Murat Uysal : "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir"
28.10.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı