GÜNDEM / 20 Aralık 2020

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 15. hafta mücadelesine Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor, İstanbulspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig'in 14. haftasında 1, 2 ve 3. Gruplarda maçlar yapılacak.

4- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.

(Mersin/10.00-17.30) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Muğla/15.15/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(Bursa/13.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasına PTT-Çan Gençlik Kalespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/12.00/14.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya'nın CSM Bükreş, Beykoz Belediyespor da deplasmanda Güney Kıbrıs Rum kesiminin Sabbianco Anorthosis takımıyla karşılaşacak.

(Bükreş/15.30/Lefkoşa/21.15)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftadan 4 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Koyunları yangında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ağıllarında çıkan yangın sonucu 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 120 koyun hediye edildi

Bakan Pakdemirli:

"Biz her zaman sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var"

Besici Ali Tekin:

"Bu olayı yaşadıktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız, köylümüz, muhtarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız, hepsi yardımıma koştu. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz hep yanımda oldu, yaptıkları iyilikle bu acı günümü unutturdu"

(Ahmet Bayram/Manisa)

2- Baba, üniversite mezunu işsiz çocuğuna yardım nafakası ödeyecek

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, üniversite mezunu işsiz gence babasından bağlanan yardım nafakasını kaldıran yerel mahkeme kararını bozdu

Gerekçeden:

"Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir"

"Günümüz şartları gözetildiğinde çocuğun üniversiteden mezun olması başlı başına eğitim hayatının sona erdiği anlamına gelmez. Çocuğun edindiği meslekle ilgili bir işe yerleşebilmesi için yabancı dil kursu, KPSS kursu, sertifika programı gibi faaliyetlere katılması gerekli olup, bu gibi faaliyetlerin eğitimin devamı olarak kabul edilmesi zorunluluktur"

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun