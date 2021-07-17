GÜNDEM / 17 Temmuz 2021
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GÜNDEM / 17 Temmuz 2021

GÜNDEM / 17 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılacak, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılacak, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak edecek.

(Erzurum/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(Fotoğraflı)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Belediye Başkanlığını, Merkez Balveren Beldesini, Valiliği, esnafı, İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması programına katılacak.

(Şırnak/13.45-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Sinop/11.00/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Mersin'in Aydıncık, Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başlayacak.

(Afyonkarahisar/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada dördüncü maçında Portekiz'le karşılaşacak.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)

3- Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabı Libourne - Saint-Emilion (30,8 kilometre) arasında koşulacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sprint sıralama mücadelesi yapılacak.

(Northamptonshire/18.30)

5- 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak.

(Nyiregyhaza/19.00)

ÖZEL HABER

1- Marmara Denizi'ndeki durum uzaydan görüntülendi?

İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM) tarafından uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın son durumu tespit edildi

Görüntülerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj temizleme seferberliğinin yüzeyde başarılı sonuç verdiği belirlendi

UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yanalak:

"Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilajı bugün itibariyle su yüzeyinde görmüyoruz. Önceki dönemlerde müsilaj daha çok İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarı, Kapıdağ Yarımadası, İzmit ve Gemlik Körfezlerinde yoğunlaşmış durumdaydı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

2- Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA filoları oluşturulacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

"15 ilde 20 farklı ürün üzerinde ZİHA'larla (zirai insansız hava aracı) deneme çalışmaları yürütülüyor. Deneme çalışmalarının sonucunda ürün bazlı olarak aldığımız sonuçlar sonrasında illerimizde ZİHA filolarını inşallah oluşturacağız"

"Vatandaşlarımız gelip bizden ilaçlama zamanı randevu alacak. Ekiplerimiz gidecek, çok kısa zamanda ilaçlamasını yapacaklar"

(İlyas Gün/Samsun)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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GÜNDEM / 17 Temmuz 2021 - Haberler
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