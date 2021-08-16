GÜNDEM / 16 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- BM Güvenlik Konseyi Afganistan'daki durumu görüşmek üzere acil toplanacak.

(New York)

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Malatya/19.15/Giresun/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının en büyük pazarı AB oldu

Otomotiv ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Ocak-Temmuz 2021 ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26,8 artarak 11 milyar 130 milyon 782 bin dolara ulaştı

Sektörün 7 aylık ihracatından yüzde 60,5 pay alan AB ülkeleri arasında en fazla dış satım Almanya'ya yapıldı

(Cem Şan/Bursa)

2- Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler

HAVELSAN Diyalog sayesinde firmalar, salgın sebebiyle IDEF 2021'e gelemeyecek müşterileriyle görüşmelerini çevrim içi gerçekleştirebilecek

Fiziksel temas noktalarını azaltmak için HAVELSAN Drive ile stantlarda gösterimleri yapılacak ürünlerin broşür, katalog, sunum ve video gibi dijital materyallerinin güvenle paylaşıldığı bir altyapı sunulacak

HAVELSAN, fuar alanında kurulan KBRN Bilgi Sistemleri ile fuar alanı ve çevresinde oluşabilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelerin tespitini sağlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - TÜBİTAK destekli depremde iletişim projesi

İÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin "İstanbul Örnekleminde Depreme İlişkin Risk İletişimi Modeli Geliştirme Projesi", TÜBİTAK'ın "Deprem Araştırmaları" desteklemesine değer bulundu

Yaklaşık 30 ay sürmesi beklenen projede model ve öneri geliştirilmesinin bir yılda tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi hedefleniyor

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Ali Murat Vural:

"Kamu kurumlarının, medyanın, STK'lerin ve vatandaşların önce bir farkındalık ve bilinç kazanması gerekiyor. Daha sonra nasıl iletişim kuracağına ilişkin planın bilinmesi ve uygulanması gerekiyor. Amacımız bu yönde"

"Bu modeli eğer bir parça olsun kurumlarımızın envanterine koyarsak, onların kendi iç eğitim süreçlerine sokarsak ve çalışan bütün kurumlarda görev alacak kişilerin bu farkındalıkla nasıl, hangi araçla, hangi aralıklarla neler yapılması ve nasıl iletişim kurulması gerektiğine ilişkin bir bilgi, farkındalık olursa biz hedefimize ulaşmış olacağız."

"(Depremde) Gereksiz kaos yaratmaya yönelik mesajı, sosyal medya bombardımanını ya da manipülatif bilgi akışını hiç konuşmuyoruz. Kesinlikle ve somut olarak söyleyebiliriz ki bunların hepsi zarar veriyor"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı