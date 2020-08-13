GÜNDEM / 13 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 13 Ağustos 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek.

GÜNDEM / 13 Ağustos 2020
13.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile bir araya gelerek, heyetler arası görüşmelere ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

4- İstanbul Sanayi Odası, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasının sonuçlarını yazılı açıklamayla duyuracak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Leipzig-Atletico Madrid maçı oynanacak.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve biz, hakkımızı arıyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Doğu Akdeniz'de haklarımızın müdafaasında Türkiye ile yüzde yüz uyumlu hareket etmek bizlerin felsefesidir"

"Bizim düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılmasıdır"

"Bu saatten sonra artık bunu (Maraş'ın açılması) daha da geciktirmenin anlamı yok"

"Türkiye, KKTC'ye 100 yataklı hastane yapma kararı aldı. İnşallah, gelecek hafta pandemi hastanesinin temelinin atılması planlanıyor"

(Muhammet İkbal Arslan- Lefkoşa)

2- Türk Kızılay Beyrut'un yaralarını sarmaya çalışıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Kızılay olarak ilk etapta kan ihtiyacının fazlalığını görerek kan alımıyla ilgili sarf malzemeler, ekipmanlar, kan torbaları sevkiyatı yaptık"

"Beyrut Yaralı, Uzat Elini diye bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın desteğiyle oradaki yaraları sarmaya çalışacağız"

(Orhan Yoldaş/Malatya)

3- İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 66, bir önceki aya göre de yüzde 31 artış gösterdi

Pazar, 7 aylık dönemde 1 milyon 178 bin 81'e ulaştı

Online pazarda Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi

Satılan araçların yüzde 24'ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA

Manşet

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