Güncelleme - Bolu'da Fetö/pdy "Çatı Davası" Başladı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 145 sanığın yargılanmasına başlandı.



Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuklu 64 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan 55 sanık da yer aldı.



Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunma yapması ile devam etti.



Abdullah Onur, savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi.



Sanık Onur, "FETÖ üyeliği konusunda babamla benim karıştırıldığımızı düşünüyorum. Rahmetli babamla örgüt yüzünden sık sık tartıştığım bilinir" diyerek, "Babamın sağlığında örgüt bana yaklaşmak istedi. Ama ben örgütü kendime asla yaklaştırmadım. Yüksek cirolu işler yapmama rağmen örgüt beni kendine bağlayamadı. Buna müsaade etmedim." dedi.



Onur, örgütün finans kaynağı olan Bolu Dağı A.Ş.'de yüzde 1 oranında hissesi olduğunu kabul ederek, "Babam girmişti. Babamın vefatından sonra sermaye artırımına gitmediğim görülecektir. Hain darbe teşebbüsünden sonra da şirkete el konulmuştur." şeklinde konuştu.



Tutuksuz yargılanan Adnan Acar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bir dönem Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptım. Halkın eğitimiyle ilgili bir kurumda yönetici olduğum için toplumun her kesimiyle irtibat halindeyim. Tüm cemaat, dernek, kurum ve kuruluşların davetlerine katıldım. Vazife amacıyla Süleymancıların iftarına da katıldığım oldu. Yine 2010'da emekli olduktan sonra bir köşede oturmak yerine pek çok derneğin faaliyetlerine katıldım." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti tarafından, örgütün finans kaynaklarından birisi olan Polat A.Ş.'de yapılan aramada kendisi tarafından yapılan bir tablo bulunduğunun anımsatılması üzerine Acar, şunları söyledi:



"O dönem Melih Koleji benden 2 adet büyük tablo istedi. Melih Koleji'ne sattığım 2 tablodan sonra Hekimoğlu İsmail adıyla yazılar yazan Ömer Okçu için bir tablo yapıp hediye etmek istedim. Yazarların kitaplarının başına imzalarken yazdığı kısa not gibi ben de tablonun arkasına bir yazı yazdım. Yazıda ünlü bir yazara adıyla hitap edemeyeceğim için 'Muhterem Efendimiz' tabirini kullandım."



Tutuklu sanıklardan Ahmet Nuri Gürsoy ise kendisine atfedilen hiçbir suçlamayı ve aleyhine ifade veren kişilerin beyanlarını kabul etmediğini söyledi.



Bolu Sanayici ve İşadamları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olması ile Kimse Yok mu Derneği'nin Bolu'da kurulmasını sağlamasının terör örgütü üyeliği olarak kabul edildiğini, bunların yanında birçok derneğe daha üye olduğunu ifade eden Gürsoy, "Hiçbir derneğe siyasi veya ideolojik bir sebeple üye olmadım. Sosyal hayatın içinde olan bir insanım. Bu nedenle de bir çok derneğe üye oldum ve aktif şekilde görevler aldım. 2013 yılında Kimse Yok mu Derneği'ni Bolu'da açtığımda bu dernek TBMM tarafından üstün hizmet ödülü almış ve birçok derneğe verilmeyen yardım amaçlı para toplamayla yetkilenmiş bir dernekti. Üyesi olduğum derneklerin tek amacı insandır. Ben insanlara yardım yapan derneklere üye oldum." diye konuştu.



Gürsoy, bilerek ve isteyerek hiçbir örgüte üye olmadığını ileri sürerek, "Sosyal hayatın içinde olan derneklere üye oldum. Bu üyeliklerim de terör örgütü üyeliği için delil gösterilmemeli. Ben 70 yaşında bir insanım. Benden terör örgütü üyesi olmaz. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." dedi.



Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesi için ara verildi.



- İddianame



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede ayrıca 21'i firari, 61'i tutuklu ve 55'si tutuksuz 137 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.